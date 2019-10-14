ضبط متهمين اختطفوا شابا بالقليوبية بسبب نصبه عليهم

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكبى واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالقليوبية لخلافات مالية بينهم.

تلقت أجهزة الأمن بلاغ من أحد الأشخاص (تاجر ملابس - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة) بقيام ( 4 أشخاص ) يستقلون سيارة ملاكى بإعتراض سيارة نجله (مقيم بذات الناحية) أثناء سيره بدائرة مركز شرطة الخانكة، وإنزاله منها عنوة وإصطحابه إلى مكان غير معلوم.

تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى قيام نجل المبلغ بالنصب على عدد من الأشخاص بزعم قدرته على شراء قطعة أرض لهم بدائرة قسم شرطة العبور، وتحصل منهم على( 250 ألف جنيه ) كمقدمة شراء نظير ذلك وعقب إكتشافهم قيامه بالنصب عليهم، قاموا بإصطحابه عنوه للتحصل منه على المبلغ المالى المستولى عليه.

فى وقت لاحق حضر نجل المبلغ لديوان مركز شرطة الخانكة، وأكد قيام المتهمين بالتخلى عنه وسيارته عقب قيام أجهزة الشرطة بتضييق الخناق عليهم خشية ضبطهم، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بصحتها.

وبتكثيف الجهود تم تحديد مرتكبى الواقعة وهم أربعة أشخاص (تاجر أدوات منزلية، ونجله، ترزى، مالك محل لحوم مجمدة، مقيمين جميعاً بدائرة مركز الخانكة)، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط مرتكبى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها لعدم قدرتهم على التحصل على المبلغ المالى المستولى عليه من نجل المبلغ.