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ضبط لصوص يسرقون المحال التجارية فى الدقهلية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:31 ص
ضبط لصوص يسرقون المحال التجارية فى الدقهلية المتهمان والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المحال التجارية، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة وضبط القائمين عليها.
 
 
تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، بلاغاً من أحد الأشخاص (تاجر أجهزة كهربائية) باكتشافه سرقة (6 ثلاجات، 3 بوتاجازات، 3 "ديب فريزر" ، غسالة) من المحل الخاص به بدائرة القسم.
 
 
تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم شخصان (لهما معلومات جنائية مسجلة).
 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية (تروسيكل بدون لوحات معدنية) وبحوزتهما ( مقص حديدى ، عتلة ، مفتاح إطارات، مبلغ مالى قدره 1800 جنيه ) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وتكوينهما تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المحال التجارية بأسلوب قطع الأقفال وأضافا بارتكابهما جريمة مماثلة بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات.
 

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