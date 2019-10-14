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ضبط لصوص سرقوا سيارة من قائدها بالإكراه فى كفر الشيخ

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:21 ص
ضبط لصوص سرقوا سيارة من قائدها بالإكراه فى كفر الشيخ المتهمين عقب القبض عليهم
كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط مرتكبى واقعة سرقة سيارة أجرة من قائدها بالإكراه بكفر الشيخ ، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة بالإكراه.
 
تلقى مركز شرطة كفرالشيخ بلاغاً من أحد الأشخاص (سائق - مُقيم بدائرة المركز ) أنه أثناء قيادته سيارة أجرة "ملك أحد الأشخاص" بدائرة المركز، إستوقفه مجهولان وطلبا منه توصيلهما إلى أحد الأماكن بدائرة المركز ، وحال سيرهم بمنطقة زراعية قام أحدهما بتهديده بمطواة وأوثقا قدميه بشريط لاصق وإستوليا منه على السيارة ومتعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول وهربا.
 
 تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة ( 3 عاطلين – لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية).
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن الغربية أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم الواقعة وقرروا إتفاقهم على سرقة إحدى السيارات من قائدها كرهاً عنه ومساومته عقب ذلك لإعادتها مقابل مبلغ مالى.. وتم العثور على السيارة المستولى عليها متروكة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة قطور بالقرب من مسكن أحد المتهمين، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المستولى عليه والسلاح المستخدم.

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