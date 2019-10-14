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ضبط أطنان من الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر بحملات تموينية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:43 ص
ضبط أطنان من الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر بحملات تموينية مباحث التموين-أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (1092) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط قائد سيارة بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير (بمحافظة البحيرة) لحيازته (2,090) طن "دواجن"، معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى "نافقة"، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.  
 
وأثمرت الجهود عن ضبط مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (6,700) طن "مخللات" معبأة داخل براميل بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.  
 
وتمكنت الجهود من ضبط مالك مصنع لإنتاج خراطيم الكهرباء "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) لحيازته (8,325) طن "حبيبات بلاستيك" مستلزمات إنتاج (5000) متر "خراطيم" منتج نهائى، مغشوشة ومقلدة مدون عليها علامة تجارية مقلدة، بدون بيانات ومجهولة المصدر، مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المواطنين بهدف تحقيق أرباحاً غير مشروعة.
 
ونجحت الجهود في ضبط مسئول مصنع لإنتاج الكهرباء والأسلاك الكهربائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) لحيازته (5,250) طن "نحاس خام- مواد خام بلاستيك" مستلزمات إنتاج (22500) متر أسلاك كهربائية "منتج نهائى" مقلدة ومغشوشة ومجهولة المصدر مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المواطنين بهد تحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وأسفرت الجهود عن ضبط مالك مصنع لإنتاج المواسير الكهربائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العرب (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (4) أطنان "كسر بلاستيك" مستلزمات إنتاج سابقة الاستخدام من المخلفات و(1500) متر "مواسير بلاستيكية كهربائية" منتج نهائى مجهولة المصدر، مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المواطنين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

اغذية

اغذية فاسدة

حملات تمويينية

حملات رقايبية

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