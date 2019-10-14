صور.. وكيل تعليم الفيوم يشهد احتفالية بالذكرى 46 لانتصار أكتوبر

الفيوم رباب الجالي

شهد محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم يشهد حفل مدرسة أحمد مفتاح معبد الرسمية للغات - إدارة إبشواى التعليمية بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وذلك بحضور العقيد طارق محمد عادل المستشار العسكرى لمحافظة الفيوم، وأحمد إسماعيل رئيس مجلس مدينة إبشواى ، وطة البنا مدير إدارة إبشواى التعليمية، و ربيع أبولطيعة عضو مجلس النواب، وإدارة المدرسة ومسئولى الشئون التنفيذية والإتصال السياسى والأمن والعلاقات العامة بإدارة إبشواى التعليمية والمديرية.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، والقرآن الكريم، وعرض فيديو خواطر عسكرية عن انتصارات أكتوبر 1973م ، وقصيدة مصر ، وعرض رياض الأطفال، وأغنية اكتبوا تواريخ المجد وقصيدة العبور وقصيدة فى حب مصر ، وأغنية طبعا قادرين نعملها، وأغنية مصر بجد.

وخلال كلمته قدم وكيل تعليم الفيوم، التهنئة القلبية الخالصة للسيد القائد الرئيس السيسى والشعب المصرى وجميع العاملين بالتربية والتعليم وأبنائه الطلاب والطالبات وإدارة المدرسة وجميع الحضور بمناسبة الذكرى 46 لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

وتقدم وكيل تعليم الفيوم بالشكر للمستشار العسكرى للمحافظة وذلك لحضوره حفل المدرسة ، وكذلك لإدارة المدرسة ومدير إدارة إبشواى التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل، مؤكدا بضرورة زرع روح الولاء والانتماء وحب الوطن فى نفوس الطلاب.

احتفالية بالذكرى 46 لانتصار أكتوبر (1)



احتفالية بالذكرى 46 لانتصار أكتوبر (2)