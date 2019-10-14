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صور.. وفد من مديرية أمن القاهرة يزور مدرسة النور والأمل للمكفوفين

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:34 م
صور.. وفد من مديرية أمن القاهرة يزور مدرسة النور والأمل للمكفوفين زيارة مدرسة فى القاهرة
كتب عبد الرحمن سيد – سليم على

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قام وفد من إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بالتنسيق مع مسئولى مدرسة النور والأمل للمكفوفين لزيارة المدرسة بسبب اليوم العالمى للعصا البيضاء .

 

وقامت اللواء حنان يوسف هجرس مدير قطاع حقوق الإنسان بمديرية أمن القاهرة، بالتوجه للمدرسة والتقابل مع الطلبة وهنئوهم وقاموا بتوزيع بعض الهدايا والحلوى والورود والأعلام عليهم وقضاء اليوم الدراسى وتعريفهم بدور الشرطة في تأمين وحماية المواطنين.

 

 وقدم أولياء أمور الطلبة ومسئولى المدرسة الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية على رعايته لتلك المنظومة الأمنية التى تخدم المواطنين بهذا الإسلوب الإنسانى المتميز والراقى.

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

زيارة مدرسة
زيارة مدرسة

 

مقابلة الطلاب
مقابلة الطلاب

 

وفد مديرية امن القاهرة
وفد مديرية أمن القاهرة

زيارة مدرسة

مديرية امن القاهرة

اليوم الدراسى

الشرطة

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