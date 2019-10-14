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صور .. محافـظ المنوفية يتفقد مبنى الوحدة المحلية بطه شبرا

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:36 م
صور .. محافـظ المنوفية يتفقد مبنى الوحدة المحلية بطه شبرا جولة محافظ المنوفية بالوحدة المحلية بطة شبرا
المنوفية - محمد فتحى

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تفقد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية،الوحدة المحلية بطه شبرا التابعة لمركز ومدينة قويسنا، للإطمئنان على إنتظام سير العمل والتأكيد على تحقيق أعلى معدلات الإنضباط وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل ، بحضور رئيس مركز ومدينة قويسنا ورئيس الوحدة المحلية بطه شبرا.

وتفقد محافظ المنوفية، إدارات الوحدة المختلفة ومنها منظومة النظافة ،الإدارة الهندسية ، مركز المعلومات ،خدمة المواطنين ، المتابعة الشؤن المالية ، البيئة شئون العاملين .

كما تفقد المبنى الجديد التابع للوحدة والذى سيتم الإنتهاء منه فى القريب العاجل ، وخلال تفقده إطمئن محافظ المنوفية على إنتظام سير العمل بكل إدارة ، موجهاً بتشكيل لجنة لدراسة وفحص جميع معدات الوحدة الغير مستغلة وبحث إمكانية سبل الإستفادة منها .

 كما وجه المحافظ جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد للوصول بالأداء إلى المستوى المشرف فى إنجاز الأعمال توفيراً لوقت وجهد المواطنين ، مؤكدأ على ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام .

كما قام محافظ المنوفية، بجولة تفقدية بشوارع القرية سيراً على الأقدام للإطمئنان على الحالة العامة للقرية، موجهاً برفع كافة الإشغالات وتجمعات القمامة وتقليم الأشجار وتهذيبها حفاظاً على المظهر الحضارى والشكل الجمالى ، وخلال جولته إستمع إلى بعض طلبات المواطنين وشكواهم ، ومنها تسوية الطريق الرئيسى لمدخل القرية وطلبات إعانة وطلبات الحصول على فرص عمل بالقطاع الخاص وعلى الفور أصدر محافظ المنوفية تعليماته للجهات المختصة بسرعة دراسة تلك الطلبات وحلها وفق اللوائح والقوانين المتبعة ، كما وجه رئيس المدينة بسرعة تسوية وتمهيد طريق مدخل القرية والإنتهاء منه فى موعد أقصاة أسبوع وإعداد تقرير مفصل بما تم إتخاذة فى جميع الطلبات التى تلقاها من المواطنين . 

وفى نهاية جولته أكد محافظ المنوفية، على أن المشاركة المجتمعية تعد إحدى السبل لحل المشكلات التى تواجة المواطنين ، وأن مكتبه مفتوح للجميع وأنه جاء لتطبيق القانون دون إستثناءات حفاظاً على مصلحة المواطنين وتحقيقاً للصالح العام .

 

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محافظ المنوفية يتابع سير العمل بالوحدة المحلية بطه شبرا

 

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محافظ المنوفية مع رئيس الوحدةالمحلية بطه شبرا

 

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محافظ المنوفية يتفقد الخدمات بالوحدة المحلية بطه شبرا

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محافـظ المنوفية يتابع إنشاء سور الوحدة المحلية بطه شبرا

 

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محافظ المنوفية يستمع إلى شكوى من إحدى السيدات

 

 


المنوفية

محافظ المنوفية

الوحدة المحلية بطة شبرا

مركز قويسنا

منظومة النظافة بالمنوفية

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