صور.. محافظ سوهاج يجرى زيارة مفاجئة لمقر حى غرب ويطمئن على الخدمات المقدمة

سوهاج - محمود مقبول

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، فى زيارة مفاجئة، مقر حى غرب سوهاج، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج،أن المحافظ تفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، وادارة "مشروعك"، لافتاً ان المحافظ حرص على الاستماع الى المواطنين والاطمئنان منهم على الخدمات المقدمة، موجهاً العاملين بالمركز التكنولوجى وإدارة مشروعك بتيسير إجراءات انهاء طلبات المواطنين، وحسن استقبالهم.

وقال أحد المواطنين بالمركز التكنولوجى والموجود لاستخراج عقد مرافق، للمحافظ:"أنا اتفاجئت من الخدمة الموجودة هنا"،معبرين عن رضاهم وسعادتهم بمستوى الخدمات المقدمة،وسرعة إنهاء طلباتهم عن طريق خدمة الشباك الواحد، وهو ما يوفر عليهم الوقت والجهد.



زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمقر حي غرب .. ويطمئن من المواطنين على الخدمات المقدمة



زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمقر حي غرب .. ويطمئن من المواطنين على الخدمات المقدمة



زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمقر حي غرب .. ويطمئن من المواطنين على الخدمات المقدمة



زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمقر حي غرب .. ويطمئن من المواطنين على الخدمات المقدمة