سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 03:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ سوهاج يجرى زيارة مفاجئة لمقر حى غرب ويطمئن على الخدمات المقدمة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:13 م
صور.. محافظ سوهاج يجرى زيارة مفاجئة لمقر حى غرب ويطمئن على الخدمات المقدمة زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمقر حي غرب .. ويطمئن من المواطنين على الخدمات المقدمة (4)
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، فى زيارة مفاجئة، مقر حى غرب سوهاج، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج،أن المحافظ تفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، وادارة "مشروعك"، لافتاً ان المحافظ حرص على الاستماع الى المواطنين والاطمئنان منهم على الخدمات المقدمة، موجهاً العاملين بالمركز التكنولوجى وإدارة مشروعك بتيسير إجراءات انهاء طلبات المواطنين، وحسن استقبالهم.

 

وقال أحد المواطنين بالمركز التكنولوجى والموجود لاستخراج عقد مرافق، للمحافظ:"أنا اتفاجئت من الخدمة الموجودة هنا"،معبرين عن رضاهم وسعادتهم بمستوى الخدمات المقدمة،وسرعة إنهاء طلباتهم عن طريق خدمة الشباك الواحد، وهو ما يوفر عليهم الوقت والجهد.

 

زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمقر حي غرب .. ويطمئن من المواطنين على الخدمات المقدمة (1)
زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمقر حي غرب .. ويطمئن من المواطنين على الخدمات المقدمة

 

زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمقر حي غرب .. ويطمئن من المواطنين على الخدمات المقدمة (2)
زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمقر حي غرب .. ويطمئن من المواطنين على الخدمات المقدمة 

 

زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمقر حي غرب .. ويطمئن من المواطنين على الخدمات المقدمة (3)
زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمقر حي غرب .. ويطمئن من المواطنين على الخدمات المقدمة 

 

زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمقر حي غرب .. ويطمئن من المواطنين على الخدمات المقدمة (4)
زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمقر حي غرب .. ويطمئن من المواطنين على الخدمات المقدمة

 

زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمقر حي غرب .. ويطمئن من المواطنين على الخدمات المقدمة (5)
زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمقر حي غرب .. ويطمئن من المواطنين على الخدمات المقدمة 

 


المركز التكنولوجى بسوهاج

محافظ سوهاج

سوهاج

حى غرب سوهاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

"مصلحة الجمارك" تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر عالميا وفق تقارير البنك الدولى

"مصلحة الجمارك" تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر عالميا وفق تقارير البنك الدولى

وزارة المالية: صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

وزارة المالية: صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟

شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟

رفع اسم هانى زادة من قوائم الترقب بقضية مخالفات الزمالك

رفع اسم هانى زادة من قوائم الترقب بقضية مخالفات الزمالك

إيقاف الطيار ومساعده فى واقعة السماح للفنان محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة

إيقاف الطيار ومساعده فى واقعة السماح للفنان محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة

محمد صلاح يتفوق على روني وفان بيرسى بقائمة أفضل 50 لاعبا بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح يتفوق على روني وفان بيرسى بقائمة أفضل 50 لاعبا بالدورى الإنجليزى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة