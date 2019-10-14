صور.. محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لاختيار وظائف نائب رئيس مدينة ومركز وحى وقرى

القليوبية - إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، اجتماعاً باللجنة العليا للقيادات برئاسته وعضوية كل من الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام والمستشار شادى صلاح المستشار القانوني والأستاذ طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم والأستاذ علاء عبد السلام مدير مديرية الموارد المائية والري ومدير مديرية التنظيم والإدارة والأستاذ عربي أحمد مدير مديرية التموين والدكتور محمد عبد الفتاح محمد رئيس قسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها.

جاء ذلك لشغل بعض وظائف نائب رئيس مدينة ومركز وحى ورؤساء قري وذلك فى ضوء المعايير من حيث القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى والمقترح التطويرى واجتياز الاختبار التحريرى والسمات الشخصية والنظر فى الاختيار ما بين المتقدمين.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم عقد امتحان تحريرى للمتقدمين فى يونيو الماضي وقد تم تقسيم الجلسات الى سبع جلسات حيث تم مقابله 35 من العاملين بمجالس مدن والمديريات على جلستين منفصلتين اذ يبلغ إجمالى المتقدمين حوالى 104 متقدمين.



جانب من الاجتماع



جانب من الاجتماع