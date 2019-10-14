صور.. محافظ الغربية يتفقد مشروع تطوير كورنيش المرشحة

الغربية محمد طارق

تفقد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية مشروع تطوير شارع الكورنيش بالمرشحة ابتداء من سكة المحلة وحتى شارع الأشرف.

وشدد المحافظ على وكيل وزارة الرى بسرعة تطهير ترعة القاصد بمنطقة ثان طنطا، لافتا إلى أن هذا التطوير سيكون متنفسا جديدا بمقاييس الأمان للمواطنين بمدينة طنطا .

واستعرض المسئول عن الشركة الوطنية الكروكى النهائى وخريطة العمل وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمديريات والاتجاهات المرورية، وطالب المحافظ من الدكتور محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا إزالة كافة العقبات فى عملية التطوير لسرعة التنفيذ.

جاء ذلك بحضور المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والدكتور محمود عيسى رئيس حى ثان واللواء شاكر يونس رئيس المدينة وأحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والعميد ماجد ناشد مدير إدارة المرور وعدد من التنفيذيين وكلاء الوزارات.



محافظ الغربية يتفقد تطوير شارع الكورنيش .



محافظ الغربية يتفقد تطوير شارع الكورنيش