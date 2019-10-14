صور.. محافظ الغربية يتفقد غرف كاميرات مراقبة مسجد السيد البدوى

الغربية محمد طارق

تفقد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية غرف كاميرات المراقبة بمسجد السيد البدوى بطنطا فى ظل احتفالات المولد .

واستعرض اللواء جمال متولى حكمدار الغربية الخطة الأمنية لكاميرات المراقبة فى جميع الشوارع ومنطقة السيد البدوى خاصة ومنطقة السارى الأحمدى الذى يترد عليهم اكثر من مليونى زائر حتى الخميس المقبل.

واستعرض الرائد مجدى الصباغ رئيس نقطة السيد البدوى كيفية مراقبة المسجد بالداخل والخارج والشوارع الخلفية والمحيطة للمسجد مبينا أن الكاميرات والتقنية على اتم استعداد لتحديد الصورة كاملة لأى هدف .

جاء ذلك بحضور اللواء ماجد ناشد مدير المرور والعميد وسيم قنديل مأمور مرافق الغربية والمهندس عادل داود رئيس حى أول طنطا والمهندسة أمانى هاشم وكيل وزارة الكهرباء والمهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب وأحمد الوكيل وكيل وزار الشباب والرياضة والشيخ صبرى عباده وكيل وزارة الأوقاف والدكتور عبد القادر الكيلانى وكيل وزارة الصحة والقيادات التنفيذية والخدمية بالمحافظة.



محافظ الغربية يتفقد غرف مراقبة مولد السيد البدوي