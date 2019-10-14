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صور.. محافظ الغربية يتفقد استعدادات مولد السيد البدوى بمنطقة سيجر

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:54 م
صور.. محافظ الغربية يتفقد استعدادات مولد السيد البدوى بمنطقة سيجر محافظ الغربية يتفقد استعدادات مولد السيد البدوى
الغربية محمد طارق

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تفقد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، السارى الأحمدى بمنطقة سيجر بطنطا، اليوم الاثنين، استعدادا لتوافد الزوار والمريدين بخيامهم فى احتفالات مولد العارف بالله السيد أحمد البدوى.

واطمأن محافظ الغربية على حنفيات المياه والمزروعة فى منطقة الخيام ومدى توفير المياه للزوار، وكذلك محطات الكهرباء والتقوية واستعدادات شركة الكهرباء لمواجهة أية أعطال مفاجئة.

وتفقد المحافظ الخيام الكبرى بساحة السارى الأحمدى ومنها الخيمة المحمدية الشاذلية وخيام الطرق الصوفية ورحب بالزوار والمريدين كما مر على جميع أصحاب باكيات المأكولات للاطمئنان على صحة العرض.

كما تفقد خيام الصحة والثقافة والشباب والرياضة وحى أول طنطا وكذلك غرفة كاميرات مراقبة السارى والشوارع المحيطة والبوابات الإلكترونية ووجه غرفة العمليات بالتواصل لحظة بلحظة مع كافة قطاع الخدمات.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال متولى حكمدار مدرية أمن الغربية واللواء ماجد ناشد مدير المرور والعميد وسيم قنديل مأمور مرافق الغربية والمهندس عادل داود رئيس حى اول طنطا والمهندسة أمانى هاشم وكيل وزارة الكهرباء والمهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب وأحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور عبد القادر الكيلانى وكيل وزارة الصحة والقيادات التنفيذية والخدمية بالمحافظة.

 

محافظ الغربية يتفقد استعدادات المولد بسيجر
محافظ الغربية يتفقد استعدادات المولد بسيجر

 

محافظ الغربية يتفقد استعدادات المولد
محافظ الغربية يتفقد استعدادات المولد

 

محافظ الغربية يتفقد استعدادات مولد السيد البدوي
محافظ الغربية يتفقد استعدادات مولد السيد البدوي

 

محافظ الغربية يلتقي زوار المولد
محافظ الغربية يلتقي زوار المولد

 


محافظ الغربية

المولد الاحمدى

مولد السيد البدوى

استعدادات مولد السيد البدوى

السيد البدوى

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