صور.. محافظ السويس وقيادات وزارة الرياضة يتفقدان نادي النوبة وشباب التوفيق

بدأ محافظ السويس الجولة بتفقد نادي النوبة الرياضي علي طريق "السويس- القاهرة" وافتتاح مسجد النادى المقام على مساحة 300 متر بتكلفة نصف مليون جنيه، وتفقد الملعب الخماسى وبيت النوبة، ومعرض بيع المنتجات والمشغولات النوبية.

وشهد "صقر" عرضًا مصورًا حول تاريخ نشأة نادي النوبة الرياضي بالسويس وأعمال التطوير التي تتم بالنادي والتي تشمل حمام السباحة وملاعب كرة القدم، وعدد من الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية المقامة بالنادي.

وافتتح محافظ السويس المسرح الصيفى بمركز شباب التوفيق بمدينة التوفيق بحى عتاقة، وتفقدا الملعب الخماسى وعدد من الملاعب الأخرى وتابع العديد من الأنشطة داخل المركز، كما افتتح أعمال التطوير بالمبنى الإداري بالمركز، وافتتاح قاعة المركز.

ومحافظ السويس، خلال الجولة، سعيد محمد السيد، مدير عام الشباب والرياضة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس إدارة نادي النوبة الرياضي ومركز شباب التوفيق وعدد من التنفيذيين.

محافظ السويس وقيادات وزارة الرياضة يتفقدان نادي النوبة



محافظ السويس وقيادات وزارة الرياضة يتفقدان نادي النوبة



محافظ السويس وقيادات وزارة الرياضة يتفقدان نادي النوبة



محافظ السويس وقيادات وزارة الرياضة يتفقدان نادي النوبة



محافظ السويس وقيادات وزارة الرياضة يتفقدان نادي النوبة



محافظ السويس وقيادات وزارة الرياضة يتفقدان نادي النوبة



محافظ السويس وقيادات وزارة الرياضة يتفقدان نادي النوبة