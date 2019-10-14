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صور.. محافظ السويس وقيادات وزارة الرياضة يتفقدان نادي النوبة وشباب التوفيق

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:51 م
صور.. محافظ السويس وقيادات وزارة الرياضة يتفقدان نادي النوبة وشباب التوفيق محافظ السويس وقيادات وزارة الرياضة يتفقدان نادي النوبة
السويس – السيد فلاح

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تفقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وقيادات وزارة الرياضة، عددًا من المراكز الشبابية والمنشآت الرياضية بمحافظة السويس، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة.

بدأ محافظ السويس الجولة بتفقد نادي النوبة الرياضي علي طريق "السويس- القاهرة" وافتتاح مسجد النادى المقام على مساحة 300 متر بتكلفة نصف مليون جنيه، وتفقد الملعب الخماسى وبيت النوبة، ومعرض بيع المنتجات والمشغولات النوبية.

وشهد "صقر" عرضًا مصورًا حول تاريخ نشأة نادي النوبة الرياضي بالسويس وأعمال التطوير التي تتم بالنادي والتي تشمل حمام السباحة وملاعب كرة القدم، وعدد من الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية المقامة بالنادي.

وافتتح محافظ السويس المسرح الصيفى بمركز شباب التوفيق بمدينة التوفيق بحى عتاقة، وتفقدا الملعب الخماسى وعدد من الملاعب الأخرى وتابع العديد من الأنشطة داخل المركز، كما افتتح أعمال التطوير بالمبنى الإداري بالمركز، وافتتاح قاعة المركز.

ومحافظ السويس، خلال الجولة، سعيد محمد السيد، مدير عام الشباب والرياضة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس إدارة نادي النوبة الرياضي ومركز شباب التوفيق وعدد من التنفيذيين.

 محافظ السويس وقيادات وزارة الرياضة يتفقدان نادي النوبة وشباب التوفيق (1)

محافظ السويس وقيادات وزارة الرياضة يتفقدان نادي النوبة
محافظ السويس وقيادات وزارة الرياضة يتفقدان نادي النوبة وشباب التوفيق (2)
محافظ السويس وقيادات وزارة الرياضة يتفقدان نادي النوبة
محافظ السويس وقيادات وزارة الرياضة يتفقدان نادي النوبة وشباب التوفيق (3)
محافظ السويس وقيادات وزارة الرياضة يتفقدان نادي النوبة 
محافظ السويس وقيادات وزارة الرياضة يتفقدان نادي النوبة وشباب التوفيق (4)
محافظ السويس وقيادات وزارة الرياضة يتفقدان نادي النوبة 
محافظ السويس وقيادات وزارة الرياضة يتفقدان نادي النوبة وشباب التوفيق (5)
محافظ السويس وقيادات وزارة الرياضة يتفقدان نادي النوبة 
محافظ السويس وقيادات وزارة الرياضة يتفقدان نادي النوبة وشباب التوفيق (6)
محافظ السويس وقيادات وزارة الرياضة يتفقدان نادي النوبة 
محافظ السويس وقيادات وزارة الرياضة يتفقدان نادي النوبة وشباب التوفيق (7)
محافظ السويس وقيادات وزارة الرياضة يتفقدان نادي النوبة 
محافظ السويس وقيادات وزارة الرياضة يتفقدان نادي النوبة وشباب التوفيق (8)
محافظ السويس وقيادات وزارة الرياضة يتفقدان نادي النوبة

 

 

 


اللواء عبد المجيد صقر

محافظ السويس

وزاره الرياضه

نادي النوبة بالسويس

مركز شباب التوفيق بالسويس

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