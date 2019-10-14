صور.. محافظ الدقهلية يشهد الاحتفالات بمعركة المنصورة بالقاعدة الجوية

الدقهلية شريف الديب

شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم احتفالات بمعركة المنصورة الجوية، بقاعدة شارة الجوية، وكان في استقباله العميد طيار أركان حرب أشرف رجب قائد القاعدة الجوية والعميد طيار أركان حرب محمد فؤاد معتوق نائب رئيس القاعدة الجوية.

وصافح محافظ الدقهلية طابور الاستقبال مهنئا بيوم النصر في المعركة الجوية في المنصورة والتي دارت في سمائها 14 أكتوبر عام 1973 لتشهد المنصورة أطول معركة جوية في التاريخ بعد الحرب العالمية الثانية .

وقال قائد القاعدة الجوية نحن في انتظار زيارة محافظ الدقهلية وقدم عرضا لسيرته الذاتية تقديرا لجهوده المتميزة في مختلف القطاعات بالمحافظة، وأضاف أن محافظ الدقهلية يمثل قيمة أكاديمية وعلمية وبحثية وشغل العديد من المناصب وقدم الكثير من المساهمات العلمية والهندسية والاكاديمية.

وأكد محافظ الدقهلية، حرصه الشديد على المشاركة في الاحتفال بذكرى المعركة الجوية في المنصورة والتي تأتي في إطار الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيد والتي أكدت تفوق قواتنا المسلحة في مختلف القطاعات.

وقدم محافظ الدقهلية الشكر والتقدير لقادة القاعدة الجوية وقال إن انتصاركم فخر للدقهلية والمنصورة ومصر كلها،واضاف أننا قادرون على العبور بمصرنا إلى التقدم والازدهار كما عبرنا من الهزيمة إلى النصر بفضل رجال وقادة قواتنا المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة والتي رفعت رأس كل مصري بين العالم واعادت له العزة والكرامة.

وأضاف الدكتور شاروبيم أننا اليوم نرى مصر دولة قوية لها أركان وتملك القدرة على التنمية والازدهار ،دولة متميزة في مختلف المجالات الاقليمية والدولية تفرض وجودها على الساحة الدولية بامكانياتها وتطورها الجاري بابنائها وشبابها والقيادة الحكيمة للقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يمضي بمصر نحو مكانتها اللائقة بين الأمم.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الدولة المصرية قامت وتقوم بإنشاء مشروعات قومية عملاقة واليوم لدينا شبكة طرق نتباهى بها بين دول العالم واقمنا مدنا جديدة في ربوع مصر .

وقدم رئيس القاعدة الجوية درعها لمحافظ الدقهلية تقديرا لجهوده،وقدم شرح على ماكيت للقاعدة كما تابع المحافظ بريزنتيشن للقوات الجوية والتي تم تحديد يوم عيدها 14 أكتوبر تخليدا لموقعة المنصورة الجوية،وتفقد شاروبيم عددا من الطائرات المختلفة بالقاعدة واستمع لشرح عن طريقة عملها ومهامها القتالية والتي عملت خلال حرب أكتوبر.

حضر مراسم الاحتفال والاستقبال المقدم تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة و سوسن مجاهد رئيس مركز ومدينة المنصورة وعددا من قادة وضباط القاعدة الجوية بالمنصورة.



محافظ الدقهلية يشهد الاحتفالات بمعركة المنصورة بالقاعدة الجوية



محافظ الدقهلية يشهد الاحتفالات بمعركة المنصورة بالقاعدة الجوية



محافظ الدقهلية يشهد الاحتفالات بمعركة المنصورة بالقاعدة الجوية



محافظ الدقهلية يشهد الاحتفالات بمعركة المنصورة بالقاعدة الجوية



محافظ الدقهلية يشهد الاحتفالات بمعركة المنصورة بالقاعدة الجوية



محافظ الدقهلية يشهد الاحتفالات بمعركة المنصورة بالقاعدة الجوية



محافظ الدقهلية يشهد الاحتفالات بمعركة المنصورة بالقاعدة الجوية



محافظ الدقهلية يشهد الاحتفالات بمعركة المنصورة بالقاعدة الجوية



محافظ الدقهلية يشهد الاحتفالات بمعركة المنصورة بالقاعدة الجوية (



محافظ الدقهلية يشهد الاحتفالات بمعركة المنصورة بالقاعدة الجوية (



محافظ الدقهلية يشهد الاحتفالات بمعركة المنصورة بالقاعدة الجوية (



محافظ الدقهلية يشهد الاحتفالات بمعركة المنصورة بالقاعدة الجوية (