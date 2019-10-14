صور.. محافظ الدقهلية يتفقد ميدان رمسيس ويوجه بتزيين الحديقة بالأشجار والزهور

الدقهلية - شريف الديب

تفقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، ميدان رمسيس أمام استاد المنصورة الرياضي، واستدعى أحمد عبد السميع رئيس حي غرب، وكلفه بإنشاء نظام إضاءة حديث حول تمثال رمسيس.

وقال محافظ الدقهلية إن آثارنا التاريخية لا بد من الحفاظ عليها وإبرازها فى أجمل صورة، فهى تمثل تاريخا يمتد لآلاف السنين نفخر به أمام شعوب العالم.

وشدد محافظ الدقهلية على إعادة تنظيم تزيين الميدان بترتيب الأشجار المزروعة وتنجيل الأرضية وإضافة أشجار جديدة، وتعديل نظام الإضاءة حول تمثال رمسيس الثاني ليصبح المكان لائقا بالأثر الفرعوني الموجود فيه.



محافظ الدقهلية يتفقد ميدان رمسيس



محافظ الدقهلية يتفقد ميدان رمسيس



محافظ الدقهلية يتفقد ميدان رمسيس



محافظ الدقهلية يتفقد ميدان رمسيس