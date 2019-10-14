سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد منظومة النظافة والصرف الصحى بشوارع حى المنتزة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:51 م
صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد منظومة النظافة والصرف الصحى بشوارع حى المنتزة محافظ الإسكندرية يتفقد منظومة النظافة
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية ، بجوله تفقدية ببعض الشوارع بنطاق أحياء منتزة أول وثان شرق الإسكندرية لمتابعة تطبيق منظومة النظافة والصرف الصحى ، يرافقه أحمد جمال نائب محافظ الاسكندرية وعدد من قيادات المحافظه والصرف الصحي والمهندس أسامه الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة نهضة مصر.

وأشار بيان صادر من المركز الإعلامي لشركه نهضة مصر المنوط بها رفع القمامة ، أن الجولة التفقدية تأتى في اطار أعمال المتابعه الميدانيه لتطبيق منظومة النظافة ، حيث شملت الجوله تفقد اعمال النظافه والصرف الصحي والطرق

وكلف الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية مسئولي النظافة والرصد البيئي ورؤساء الأحياء بشن حملة مكبرة على مستوى المحافظة لمتابعة النباشين والبؤر السوداء والنقاط الساخنة لأماكن تجمع القمامة والمخلفات للقضاء عليها في أسرع وقت ممكن ، علاوة على تكليف مسئولي شركة نهضة مصر للخدمات البيئية بوضع خطة لإصلاح صناديق القمامة خلال 3 شهور على مستوى الإسكندرية ، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفي شروط التعاقد بالجمعيات المتعاقد معها.

وشدد المحافظ على ضرورة إصلاح وصيانة كافة النوافير بالحدائق والميادين ، فضلا عن تكثيف أعمال تهديب الأشجار والنخيل وإزالة مخلفات الحدائق من جوانب الطريق والجزيرة الوسطى خاصة بمداخل المدينة والطرق الرئيسية بها ، وكذا تكثيف أعمال رفع القمامة بمعدات الأحياء ، ورفع مخلفات الهدم والبناء وتجريف الأتربة خاصة بأطراف المدينة ، وجمع المخلفات ، فضلا عن تكثيف أعمال رفع القمامة من المناطق ذات الكثافة السكانية والمرورية المرتفعة

المحافظ خلال الجولة
المحافظ خلال الجولة
المحافظ يتفقد اعمال النظافة
المحافظ يتفقد اعمال النظافة
جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

 

الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

حى المنتزة

منظومة النظافة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الإسكندرية يكلف بالبدء فى تنفيذ تقنية "مايكروسرفيس" لمعالجة أعمال الرصف

الأحد، 13 أكتوبر 2019 05:47 م

محافظ الإسكندرية يشدد على الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى قبل الشتاء

الأحد، 13 أكتوبر 2019 04:03 م

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير كوريا لتدعيم العلاقات الثنائية بكافة المجالات

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 05:57 م

محافظ الإسكندرية: استخدام تقنية "المايكروسرفيس" لصيانة الطرق لأول مرة

السبت، 05 أكتوبر 2019 08:18 م

صور.. نائب محافظ الإسكندرية يفتتح العام الأكاديمى الـ17 لجامعة سنجور

الخميس، 03 أكتوبر 2019 06:55 م

محافظ الاسكندرية: مشروع كبير لسياحة الآثار الغارقة بالتعاون مع إيطاليا

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 06:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

"اليوم السابع" يحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر أكاذيب وشائعات

"اليوم السابع" يحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر أكاذيب وشائعات

حسام البدرى ينسف طريقة أجيرى أمام بوتسوانا.. مدرب المنتخب يعتمد طريقة 4-2-3-1ويحرر عبدالله السعيد من الواجبات الدفاعية.. الشحات بديلا لمحمد صلاح.. مفاضلة بين كوكا وعمر السعيد فى الهجوم.. و4تغييرات بالشوط الثانى

حسام البدرى ينسف طريقة أجيرى أمام بوتسوانا.. مدرب المنتخب يعتمد طريقة 4-2-3-1ويحرر عبدالله السعيد من الواجبات الدفاعية.. الشحات بديلا لمحمد صلاح.. مفاضلة بين كوكا وعمر السعيد فى الهجوم.. و4تغييرات بالشوط الثانى

فيديو جديد يوثق تفاصيل جديدة عن "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية

فيديو جديد يوثق تفاصيل جديدة عن "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية

الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

"مصلحة الجمارك" تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر عالميا وفق تقارير البنك الدولى

"مصلحة الجمارك" تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر عالميا وفق تقارير البنك الدولى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة