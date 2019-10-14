صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد منظومة النظافة والصرف الصحى بشوارع حى المنتزة

الإسكندرية جاكلين منير

قام الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية ، بجوله تفقدية ببعض الشوارع بنطاق أحياء منتزة أول وثان شرق الإسكندرية لمتابعة تطبيق منظومة النظافة والصرف الصحى ، يرافقه أحمد جمال نائب محافظ الاسكندرية وعدد من قيادات المحافظه والصرف الصحي والمهندس أسامه الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة نهضة مصر.

وأشار بيان صادر من المركز الإعلامي لشركه نهضة مصر المنوط بها رفع القمامة ، أن الجولة التفقدية تأتى في اطار أعمال المتابعه الميدانيه لتطبيق منظومة النظافة ، حيث شملت الجوله تفقد اعمال النظافه والصرف الصحي والطرق

وكلف الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية مسئولي النظافة والرصد البيئي ورؤساء الأحياء بشن حملة مكبرة على مستوى المحافظة لمتابعة النباشين والبؤر السوداء والنقاط الساخنة لأماكن تجمع القمامة والمخلفات للقضاء عليها في أسرع وقت ممكن ، علاوة على تكليف مسئولي شركة نهضة مصر للخدمات البيئية بوضع خطة لإصلاح صناديق القمامة خلال 3 شهور على مستوى الإسكندرية ، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفي شروط التعاقد بالجمعيات المتعاقد معها.

وشدد المحافظ على ضرورة إصلاح وصيانة كافة النوافير بالحدائق والميادين ، فضلا عن تكثيف أعمال تهديب الأشجار والنخيل وإزالة مخلفات الحدائق من جوانب الطريق والجزيرة الوسطى خاصة بمداخل المدينة والطرق الرئيسية بها ، وكذا تكثيف أعمال رفع القمامة بمعدات الأحياء ، ورفع مخلفات الهدم والبناء وتجريف الأتربة خاصة بأطراف المدينة ، وجمع المخلفات ، فضلا عن تكثيف أعمال رفع القمامة من المناطق ذات الكثافة السكانية والمرورية المرتفعة



المحافظ خلال الجولة



المحافظ يتفقد اعمال النظافة