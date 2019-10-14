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ضمن منظومة المخلفات الصلبة..

صور.. رفع مساحى وطبوغرافى لـ5 مواقع لإنشاء محطات قمامة بأسيوط

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:15 ص
صور.. رفع مساحى وطبوغرافى لـ5 مواقع لإنشاء محطات قمامة بأسيوط الرفع المساحي لمواقع المحطات الوسيطة
أسيوط/ ضحا صالح - هيثم البدرى

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كشف اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط عن المستجدات والخطوات العملية التى يتم تنفيذها فى ملف منظومة المخلفات الصلبة الجديدة حيث يجرى البدء فى تنفيذ البنية التحتية للمنظومة من خلال إنشاء 5 محطات وسيطة بعدد من المراكز لنقل المخلفات الصلبة إليها وتحسين مستوى النظافة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمنظومة النظافة والمخلفات بأنواعها لافتًا إلى تنفيذ أعمال المسح الطبوغرافى والرفع المساحى لتلك المواقع التى تنفذها محافظة أسيوط بالتعاون مع وزاره البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة لرفع كفاءة المنظومة البيئية والتصدى لظاهرة الإلقاء العشوائى للمخلفات الصلبة بمختلف مراكز ‏المحافظة.‏

 

وأوضح رجب على محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة إنه تم على مدار ثلاثة أيام بمرافقة المكتب الإستشارى وفريق العمل المتخصص تنفيذ أعمال الرفع المساحى والطبوغرافى لمواقع المحطات الوسيطة حيث تم معاينة واستلام الموقع المختار لإنشاء مرافق المعالجة بمركز أسيوط بطريق أسيوط/القاهرة الصحراوى الغربى بمساحة 50 فدان ومعاينة واستلام موقع لإنشاء محطة وسيطة بمركز منفلوط بمساحة 4900م2 تقع بالظهير الصحراوى الغربى لقرية بنى عديات فضلًا عن موقع إنشاء محطة وسيطة بمركز ديروط بمساحة 4200 م٢ كائن بجوار طريق أسيوط/القاهرة الصحراوى الغربى بزمام قرية باويط التابعة للوحدة المحلية بدشلوط وموقع بمركز أبوتيج بمساحة 2400 م٢ كائن بالظهير الصحراوى الغربى لقرية الزرابى بالإضافة إلى موقع بمركز أبنوب بمساحة 5000م2 كائن بالظهير الصحراوى الشرقى لقرية عرب العوامر منوها إنه سيتم معاينة موقع مصنع تدوير القوصية وذلك لإجراء أعمال المسح لتطوير العمليات بالمصنع مشيراً إلى توصيات محافظ أسيوط بضرورة العمل على رفع مستوى النظافة بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

 

الرفع المساحي لمواقع المحطات الوسيطة (1)
الرفع المساحي لمواقع المحطات الوسيطة 

 

الرفع المساحي لمواقع المحطات الوسيطة (5)
الرفع المساحي لمواقع المحطات الوسيطة 

 

الرفع المساحي لمواقع المحطات الوسيطة (6)
الرفع المساحي لمواقع المحطات الوسيطة 

اسيوط

المخلفات الصلبة

الرفع المساحى والطبوغرافى

محطات وسيطة

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