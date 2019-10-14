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صور.. رفع المخلفات الصلبة والأتربة من الشوارع ومحيط المستشفى الجديدة بإسنا

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:00 م
صور.. رفع المخلفات الصلبة والأتربة من الشوارع ومحيط المستشفى الجديدة بإسنا رفع المخلفات من شوارع إسنا
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال مجلس مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر بقيادة المهندس محمد سيد سليمان، اليوم الإثنين، حملات نظافة إستهدفت عدة مناطق بشوارع المدينة ومنها منطقة المكسر والخور بالقرية، وجسر السيالة وطريق البحر جنوب المحكمة، وذلك بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية ، وقسم النظافة بالمركز، وتمكنت الحملة من رفع المخلفات الصلبة والأتربة على جانبى الطريق وتسوية وتمهيد الشارع، مما لاقى إستحسان المواطنين وقدموا الشكر للمسئولين بالمدينة على تلك الحملات اليومية.

وأكد محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا – خلال الحملات - على رجال قسم النظافة بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، والإهتمام بمستوى النظافة، وعدم التهاون مع المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات ضد كل من ألقى المخلفات خارج الحاويات المخصصة لها، ويأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، لكافة رؤساء المراكز بضرورة الإهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمدينة إسنا، حملة نظافة آخرى مكبرة إستهدفت طريق مستشفى إسنا الجديدة وذلك بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية وقسم النظافة بالمركز، وتمكنت الحملة من رفع المخلفات الصلبة والأتربة على جانبى الطريق، وأسفل البلدورات وتسوية وتمهيد الطريق الجانى الجديد.

وكان قد أطلق أمس الأحد، رجال مدينة إسنا بقيادة محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة نظافة مكبرة إستهدفت منطقة المكسر ومدخل عزبة ناصر والسجارية ومنطقة إدارة الشئون الاجتماعية وعملية المياه، وذلك بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية وقسم النظافة بالمركز، وتمكنت الحملة من رفع المخلفات الصلبة والاتربة على جانبى الطريق، وتسوية وتمهيد الشارع ومدخل العزبة وتسوية الأتربة الناتجة من تطهير ترعة المكسر، مما لاقى إستحسان المواطنين وقدموا الشكر للمسئولين، وقام رجال مدينة إسنا بالدفع بسيارات كسح لشفط وتجفيف مياه الصرف خلف مبنى إدارة التضامن الإجتماعي، وتم التنبيه عليهم بكسح بيارات الصرف بصفة مستمرة، وإلا سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وشدد رئيس المدينة على قسم النظافة بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، والإهتمام بمستوى النظافة بمنطقة المكسر ومنطقة المحكمة، وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات ضد كل من القى المخلفات خارج الحاويات المخصصة لها، حيث يأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز بضرورة الإهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

 

رجال مدينة إسنا ينجحون في رفع المخلفات الصلبة والأتربة من الشوارع ومحيط المستشفي الجديدة (1)

رجال مدينة إسنا ينجحون فى رفع المخلفات الصلبة والأتربة من الشوارع فى الحملات اليومية

رجال مدينة إسنا ينجحون في رفع المخلفات الصلبة والأتربة من الشوارع ومحيط المستشفي الجديدة (2)

جانب من حملات مدينة إسنا لتجميل وتنظيف محيط المستشفى الجديدة

 

رجال مدينة إسنا ينجحون في رفع المخلفات الصلبة والأتربة من الشوارع ومحيط المستشفي الجديدة (3)

الحملات اليومية لتجميل شوارع مدينة إسنا لخدمة المواطنين

 

 


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