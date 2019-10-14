صور .. رئيس جامعة المنوفية يفتتح معرض فنون تشكيلية عن انتصارات أكتوبر

المنوفية - محمد فتحى

إفتتح الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، معرض للفنون التشكيلية لطلاب الجامعة عن انتصارات أكتوبر، يضم بانوراما مصورة عن أبطال وقادات الحرب، ورسم فنى وتعبيرى عن انتصارات أكتوبر.

يأتى هذا المعرض ضمن الأنشطة التى تنظمها الجامعة للاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة والتى بدأتها بسلسلة ندوات ولقاءات مع أبطال الحرب ليسردوا قصص واقعية من أرض المعارك لتعريف الطلاب بتاريخ وطنهم وتنمية روح الانتماء بداخلهم، وتوعيتهم ببطولات وتضحيات القوات المسلحة لحماية الوطن وتحرير أراضيه.

وأشاد مبارك بأعمال الطلاب وتصويرهم للحدث من وجهة نظرهم ومن خلال مواهبهم المتعددة فى التصوير والرسم والنحت، ومشاركتهم فى أنشطة الاحتفال، مؤكدا على أهمية التحلى بروح العبور العظيم وتعلم تحدى الصعاب والعبور فوقها.

المعرض تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وحضر الافتتاح الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور أسامه مدنى عميد الآداب، والدكتور عمرو الكشكى عميد التربية للطفولة المبكرة، الدكتور نعيم فوزى عميد التربية الرياضية، المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب ومديرى الإدارات برعاية الشباب.



معرض الفنون التشكيلية بجامعة المنوفية



رئيس جامعة المنوفية يفتتح معرض الفنون التشكيلية



رئيس جامعة المنوفية يتفقد معرض الفنون التشكيلية