صور.. رئيس جامعة القناة: الإنتهاء من تجهيزات المدن الجامعية لتوفير الخدمات الطلابية

الإسماعيلية – جمال حراجى

وجه الدكتورطارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، بضرورة سرعة الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالمدن الجامعية، وذلك حتى تكون الخدمات متاحة للطلاب فى أقرب وقت، مؤكداً على حرص إدارة الجامعة على توفير كافة الخدمات للطلاب داخل المدن الجامعية.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التى قام بها اليوم رئيس جامعة القناة لمدينة الطلاب، فى إطار متابعة أعمال التطوير المستمرة داخل المدن الجامعية، حيث قام الدكتور طارق راشد رحمى بجولة تفقدية داخل مدينة الطلاب رافقه خلالها الدكتورمحمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك للوقوف على أعمال التطوير التى تتم داخل المدينة.

وقام رئيس الجامعة بمشاهدة أخرما تم من أعمال تجهيز الموقع الخاص بملعب الشطرنج والمسطحات الخضراء والبرجولات، وتفقد رئيس الجامعة المطعم الخاص بالمدينة، وذلك للوقوف على جودة المنتجات الغذائية المقدمة للطلاب.

رافق رئيس الجامعة فى جولته المهندسة هبه أمام مديرعام الإدارة الهندسية، والمهندسة وفاء محمود آمين الجامعه المساعد لمقرالجامعة الجديدة، واللواء عماد جودة مديرعام إدارة الأمن بالجامعة.



جانب من الزيارة



رئيس الجامعة يتفقد مدينة الطلاب



جولة داخل المدينة الجامعية



رئيس الجامعة يوجه بالإنتهاء من التجهيزات



رئيس الجامعة يلتقى بالمسئولين عن مدينة الطلاب