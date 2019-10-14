صور.. حملة لإزالة الإشغالات من محيط المستشفيات فى مرسى مطروح

مطروح – حسن مشالى

شن مجلس مدينة مرسى مطروح، بالتعاون مع شرطة المرافق، حملة مكبرة، لإزالة الإشغالات والأسواق العشوائية والباعة الجائلين حول وخلف مستشفى الأطفال ومستشفى النسا والتوليد ومكتب الصحة، لتوفير الراحة للمرضى وتحقيق انضباط الشوارع المحيطة بالمستشفيات.

وأكد اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه تم التحفظ على المضبوطات بكافة أنواعها، الخاصة بالباعة الجائلين ومعدات البناء، وتوقيع غرامات مالية وتحرير مخالفات إشغالات طريق على الأرصفة وحرم المستشفيات.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، باستمرار حملات ازالة كافة الإشغالات والتعديات بالشوارع، مع الحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة، ومنع أية تجاوزات أو عشوائيات، بمشاركة نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء وجهاز النظافة وتحسين البيئة.

وقال "المعداوى" إنه تم توجيه العديد من الإنذارات لأصحاب المحلات والباعة الجائلين، بعدم تواجدهم فى الشوارع وعدم احتلال الأرصفة، بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى تضرر أهالى المنطقة وأصحاب المحال التجارية، من تواجد الباعة الجائلين فى شوارع وسط المدينة .

من جانبه شدد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، على ضرورة متابعة الشوارع بشكل مستمر، ومنع أية إشغالات أو باعة جائلين فى محيط المدارس، لإعادة الانضباط وإزالة التعديات والعشوائيات، حفاظا على المظهر الحضارى بمدينة مرسى مطروح، مع الحفاظ على تشغيل الأسواق الحضارية التى تكلفت ملايين الجنيهات.



حملة لإزالة الإشغالات من محيط المستشفيات في مرسي مطروح



حملة لإزالة الإشغالات من محيط المستشفيات في مرسي مطروح



حملة لإزالة الإشغالات من محيط المستشفيات في مرسي مطروح