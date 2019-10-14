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صور.. جامعة الأقصر تكرم طلبة كلية الحاسبات الفائزين بمؤتمر بنك القدرات

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 04:21 م
صور.. جامعة الأقصر تكرم طلبة كلية الحاسبات الفائزين بمؤتمر بنك القدرات رئيس جامعة الأقصر مع المكرمين
الأقصر – أحمد مرعى

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كرم الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر، اليوم الإثنين، طلبة كلية الحاسبات والمعلومات بالأقصر الحاصلين على ميداليات فضية وشهادات التقدير، وذلك إثر إشتراكهم فى مسابقة دوليه، وقدم لهم شهادات التقدير ومكافأة مالية، حيث كان قد تم تقليدهم الميداليات فى المؤتمر السنوى الأول لبنك القدرات المتميزة فى الإتصالات وتكنولوچيا المعلومات فى مصر.

وشملت قائمة الطلاب المكرمين من قبل رئيس الجامعة كل من "محمد حسن حسين" الفرقة الرابعة بالكلية، والحاصل على ميدالية فضية نظراً لإشتراكه فى تطبيق السحابة الإلكترونية، و"دعاء أحمد عبد الله" الفرقة الرابعة بالكلية والحاصل على ميدالية فضية نظراً لإشتراكها فى تطبيق السحابة الإلكترونية، و"أنور جمعة أبو الفضل" الفرقة الثالثة بالكلية، والحاصل على شهادة نظراً لإشتراكه فى تطبيق الشبكات، ويذكر أنه قد حضر التكريم الدكتور محمد رمضان السعدى كلية الحاسبات والمعلومات، وجمال سيد أحمد أمين عام مساعد الجامعة، وأحمد الفاضل أمين الكلية، وأسماء ياسين مدير رعاية الشباب بالكلية.

وكان قد تم تنظيم المؤتمر السنوى الأول لبنك القدرات المتميزة فى الإتصالات وتكنولوچيا المعلومات فى مصر، بحضور كل من الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبحضور السفير الصينى "لياو ليتشيانج"، وقد قام بإستضافة المؤتمر "فينسينت صن" الرئيس التنفيذى لشركة هواوى مصر.

رئيس جامعة الأقصر يكرم طلبة كلية الحاسبات والمعلومات المتفوقين بالمؤتمرات المميزة (1)

رئيس جامعة الأقصر يكرم طلبة كلية الحاسبات والمعلومات المتفوقين بالمؤتمرات المميزة

 

رئيس جامعة الأقصر يكرم طلبة كلية الحاسبات والمعلومات المتفوقين بالمؤتمرات المميزة (2)

جانب من تكريم الطلبة الفائزين بالميداليات والشهادات فى المؤتمر السنوى لبنك القدرات المتميزة

رئيس جامعة الأقصر يكرم طلبة كلية الحاسبات والمعلومات المتفوقين بالمؤتمرات المميزة (3)

 

تكريم طلبة كلية الحاسبات والمعلومات المتفوقين بالاقصر

 

 


الاقصر

جامعة الاقصر

تكريم طلبة الحاسبات والمعلومات بالاقصر

المؤتمر السنوى لبنك القدرات المتميزة

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