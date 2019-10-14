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صور.. تعرف على التشكيل النهائى للمكتب التنفيذى لإتحاد طالبات الأقصر الأزهرية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 04:25 م
صور.. تعرف على التشكيل النهائى للمكتب التنفيذى لإتحاد طالبات الأقصر الأزهرية إنتخابات المكتب التنفيذى لإتحاد طالبات منطقة الأقصر الأزهرية
الأقصر – أحمد مرعى

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أقيمت اليوم الإثنين، فعاليات إنتخابات المكتب التنفيذى لإتحاد طالبات منطقة الأقصر الأزهرية للعام الدراسى 2020/2019، وذلك بحضور عبد الجليل محمد عبد الجليل مدير رعاية الطلاب، ولجنة مكونة من كل من الدكتور يحى عبدالسلام، وعبد الجواد أحمد الخطيب، وحمدى شفيق عبيد، موجهوا الرعاية بالمنطقة الأزهرية، وأمين سر الإتحاد فتيات رجاء عبدالهادي.

وأسفرت النتيجة عن تشكيل المكتب التنفيذى لإتحاد الطالبات بمنطقة الأقصر الأزهرية، والذى يتكون من كل من:- (آية شحات محمد "أمين عام " معهد فتيات القرنة الثانوى - حبيبة أحمد يونس " أمين مساعد " معهد فتيات البعيرات - أسماء أبوبكر حلمى "مقرر اجتماعى " معهد فتيات الأقصر - هبة صالح محمدين "مقرر دينى وثقافي" معهد فتيات المنشاة العمارى - زينب إمام حفنى "مقرر فنى " معهد المحاميد قبلى - هاجر محمد صلاح " مقرر علمى " معهد فتيات البياضية - حنان حمادة على " مقرر رياضى " معهد فتيات العنانية).

ومن جانبه حثَّ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، كافة أعضاء المكتب التنفيذى لإتحاد الطالبات على العمل بجد وإجتهاد، وذلك ليكونوا مثالا يحتذى به للطالب الأزهري، مؤكدًا على ضرورة تفعيل دور القيادات الطلابية فى ترسيخ القيم الأخلاقية.

وكان قد صرح الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، أنه يجرى بحث التعاون المشترك بين المنطقة الأزهرية ومستشفى الأقصر الدولى، وذلك عبر تبادل القوافل الطبية بإشراف أساتذة من جامعة الأزهر بمختلف التخصصات الطبية، لتقديم الدعم للمستشفى والقضاء على قوائم الانتظار، مضيفاً أن ذلك التعاون تم عقب لقاءات بينه وبين قيادات مستشفى الأقصر الدولى وعلى رأسهم الدكتور إسماعيل العربى مدير عام المستشفى، والدكتور رمضان الماكن نائب المدير العام للخدمات الخارجية، تم خلالها بحث زيادة سبل التعاون المشترك بين مستشفى الأقصر الدولى ومؤسسة الأزهر.

 

التشكيل النهائي للمكتب التنفيذي إاتحاد طالبات منطقة الأقصر الأزهرية (1)

التشكيل النهائى للمكتب التنفيذى إتحاد طالبات منطقة الأقصر الأزهرية

 

التشكيل النهائي للمكتب التنفيذي إاتحاد طالبات منطقة الأقصر الأزهرية (2)

جانب من التشكيل النهائية للمكتب من طالبات الأقصر

التشكيل النهائي للمكتب التنفيذي إاتحاد طالبات منطقة الأقصر الأزهرية (3)

فعاليات إجراء إنتخابات إتحاد طالبات منطقة الأقصر الأزهرية

 

 


الاقصر

منطقة الاقصر الازهرية

انتخابات اتحاد طالبات منطقة الاقصر الازهرية

دعم طلبة الازهر بالاقصر

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