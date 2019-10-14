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صور.. الهيئة القومية وشركة مياة الشرب تتسلمان أرض لإقامة محطة مياه الطود الجديدة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:28 م
صور.. الهيئة القومية وشركة مياة الشرب تتسلمان أرض لإقامة محطة مياه الطود الجديدة اللجنة بموقع شركة مياه الشرب الجديدة بمدينة الطود
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة الطود شرقى محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، قيام لجنة من الهيئة القومية لمياة الشرب وشركة مياة الشرب بالأقصر، بأعمال تسلم قطعة الأرض الخاصة بموقع إقامة وإنشاء محطة الطود الجديدة لمياة الشرب، والتى من المقرر أن تنفذ لخدمة أهالى المدينة وذلك لمدة 8 شهور.

ومن جانبه إستقبل الدكتور محمد محمود رزق نائب رئيس مركز ومدينة الطود، اليوم الإثنين، بالنيابة عن العميد محمد عياد رئيس المدينة، برفقة المهندس النجار أحمد الصغير مدير إدارة الطود لمياه الشرب، ومحمد عبد الجواد محمد نقيب العاملين بشبكه مياه الشرب الطود، وفد اللجنة المكونة من كل من المهندس أحمد وهدان، والمهندس شاهين عنتر من مصنع المحركات، والمهندس أسامة عبد الرحمن، والمهندس هشام شعبان من الهيئة القوميه لمياه الشرب، والمهندس هيثم أحمد عبد الرحيم الجهاز التنفيذى لشركة مياه الشرب الأقصر،والمهندس محمد شحاته والمهندس عاطف النجار من شركة مياة الشرب الأقصر.

وقامت اللجنة خلال زيارة مدينة الطود، بإستلام الأرض التى من المقرر أن تنشأ عليها محطة الطود الجديدة لمياة الشرب والتى تنشأ على نطاق ستة قراريط بطاقة 10 آلاف متر مكعب فى اليوم،وذلك بتكلفة 70 مليون جنية، بجوار محطة مياة الشرب المدمجة، وذلك لتوصيل المناطق والقضاء على المناوبات بحواجر العديسات بحرى وقبلي، وتوفير الإحتياجات المائية المستقبلية لخدمه أهالى مركز ومدينة الطود حتى سنة الهدف 2052 م.

 

لجنة من الهيئة القومية وشركة مياة الشرب تتسلم أرض لإقامة محطة مياة الطود الجديدة (1)

لجنة من الهيئة القومية وشركة مياة الشرب تتسلم أرض لإقامة محطة مياة الطود الجديدة

 

لجنة من الهيئة القومية وشركة مياة الشرب تتسلم أرض لإقامة محطة مياة الطود الجديدة (2)

جانب من معاينة قطعة الأرض الجديدة بمدينة الطود

لجنة من الهيئة القومية وشركة مياة الشرب تتسلم أرض لإقامة محطة مياة الطود الجديدة (3)

المحطة الجديدة بالطود سيتم إقامتها بتكلفة 70 مليون جنية شرقى الأقصر

 

 


الاقصر

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مدينة الطود

الهيئة القومية لمياة الشرب

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