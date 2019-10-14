صور.. "الصحة" بأسوان تستعد لتنفيذ حملة القضاء على البلهارسيا عام 2022

أسوان – عبد الله صلاح

وجه اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، مسئولى الصحة، لتنفيذ الحملات المتواصلة والمتنوعة والتى تستهدف الفئات العمرية المختلفة بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات الصحية والعلاجية ذات الجودة العالية، من أجل توفير الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين وخاصة فى المناطق النائية والمحرومة.

وفى هذا الإطار أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان أنه تقوم حالياً الأجهزة المعنية بالمديرية بالاستعداد لتنفيذ حملة العلاج الجموعى للمواطنين وتلاميذ المدارس بجميع الفئات العمرية وزارة الصحة للقضاء على البلهارسيا عام 2022، وذلك تحت إشراف مدير المديرية والدكتورة مروة محمود مدير إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية.

وأشار "حنفى"، إلى أن هذه الحملة سيتم تنفيذها في الفترة من 20 أكتوبر الجارى وحتى 7 نوفمبر القادم وتستهدف عدد من القرى ذات نسب الانتشار العالى على مستوى المحافظة حيث سيتم تجريع عقار البرازيكوانتيل 600 مجم أقراص حسب الطول والوزن.

وتابع "حنفى" أن إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية عقدت اجتماعا تنسيقياً حضره حمودة إسماعيل مراجع أول معامل المتوطنة، بجانب مراجعى المعامل والفريق المركزى بالإدارات لوضع خطه التنفيذ والاستعداد الجيد لإنجاح فعاليات هذه الحملة وتحقيق أهدافها المرجوة على أكمل وجه.



الصحة بأسوان تستعد لتنفيذ حملة القضاء على البلهارسيا عام 2022



الصحة بأسوان تستعد لتنفيذ حملة القضاء على البلهارسيا عام 2022 (