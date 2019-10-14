سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. "الصحة" بأسوان تستعد لتنفيذ حملة القضاء على البلهارسيا عام 2022

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:16 م
صور.. "الصحة" بأسوان تستعد لتنفيذ حملة القضاء على البلهارسيا عام 2022 الصحة بأسوان تستعد لتنفيذ حملة القضاء على البلهارسيا عام 2022
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، مسئولى الصحة، لتنفيذ الحملات المتواصلة والمتنوعة والتى تستهدف الفئات العمرية المختلفة بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات الصحية والعلاجية ذات الجودة العالية، من أجل توفير الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين وخاصة فى المناطق النائية والمحرومة.

وفى هذا الإطار أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان أنه تقوم حالياً الأجهزة المعنية بالمديرية بالاستعداد لتنفيذ حملة العلاج الجموعى للمواطنين وتلاميذ المدارس بجميع الفئات العمرية وزارة الصحة للقضاء على البلهارسيا عام 2022، وذلك تحت إشراف مدير المديرية والدكتورة مروة محمود مدير إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية.

وأشار "حنفى"، إلى أن هذه الحملة سيتم تنفيذها في الفترة من 20 أكتوبر الجارى وحتى 7 نوفمبر القادم وتستهدف عدد من القرى ذات نسب الانتشار العالى على مستوى المحافظة حيث سيتم تجريع عقار البرازيكوانتيل 600 مجم أقراص حسب الطول والوزن.

وتابع "حنفى" أن إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية عقدت اجتماعا تنسيقياً حضره حمودة إسماعيل مراجع أول معامل المتوطنة، بجانب مراجعى المعامل والفريق المركزى بالإدارات لوضع خطه التنفيذ والاستعداد الجيد لإنجاح فعاليات هذه الحملة وتحقيق أهدافها المرجوة على أكمل وجه.

 

الصحة بأسوان تستعد لتنفيذ حملة القضاء على البلهارسيا عام 2022 (1)
الصحة بأسوان تستعد لتنفيذ حملة القضاء على البلهارسيا عام 2022 

 

الصحة بأسوان تستعد لتنفيذ حملة القضاء على البلهارسيا عام 2022 (2)
الصحة بأسوان تستعد لتنفيذ حملة القضاء على البلهارسيا عام 2022 (

 

الصحة بأسوان تستعد لتنفيذ حملة القضاء على البلهارسيا عام 2022 (3)
الصحة بأسوان تستعد لتنفيذ حملة القضاء على البلهارسيا عام 2022 

 


البلهارسيا

صحة اسوان

محافظ اسوان

القضاء على البلهارسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟

شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟

رفع اسم هانى زادة من قوائم الترقب بقضية مخالفات الزمالك

رفع اسم هانى زادة من قوائم الترقب بقضية مخالفات الزمالك

إيقاف الطيار ومساعده فى واقعة السماح للفنان محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة

إيقاف الطيار ومساعده فى واقعة السماح للفنان محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة

محمد صلاح يتفوق على روني وفان بيرسى بقائمة أفضل 50 لاعبا بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح يتفوق على روني وفان بيرسى بقائمة أفضل 50 لاعبا بالدورى الإنجليزى

الأهلى يعلن جاهزية السولية لمباراة القمة وفايلر يطمئن على جاهزية اللاعبين

الأهلى يعلن جاهزية السولية لمباراة القمة وفايلر يطمئن على جاهزية اللاعبين

أمريكى وهندى وفرنسية يفوزون بجائزة نوبل فى الاقتصاد لعام 2019

أمريكى وهندى وفرنسية يفوزون بجائزة نوبل فى الاقتصاد لعام 2019

الأمم المتحدة: 150 ألف نازح بسبب العدوان التركى على شمال سوريا حتى الآن

الأمم المتحدة: 150 ألف نازح بسبب العدوان التركى على شمال سوريا حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة