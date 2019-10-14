صور.. الرى تعقد اجتماعا مع أعضاء فريق أسبوع القاهرة للمياه لتوثيق الفعاليات

كتبت أسماء نصار

عقدت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى اجتماعا مع أعضاء فريق العمل الخاص بإعداد تقارير أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الثانية، التى ستنطلق الأحد المقبل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحت شعار" الاستجابة لندرة المياه" لمناقشة وتنسيق العمل وذلك لتوثيق كافة فعاليات الأسبوع.

ويأتى اختيارعنوان المؤتمر "الاستجابة لندرة المياه" ليعكس مدى أهمية هذا الموضوع الهام لمجتمعاتنا، الذى سيتم مناقشــته من خلال 5 محاور فرعية متعلقــة بندرة المياه وتشمل الحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف ، فضلاً عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل ندرة المياه، إلى جانب استخدام الموارد المائية غير التقليدية في ظل ظروف ندرة المياه أيضاً ، والأبحاث والإبتكارات التي تم التوصل إليها في مواجهة الندرة المائية ، بالإضافة إلى تعزيزآليات التعاون في قطاع المياه، ويضــم كل محــور فرعــي العديــد مــن الموضوعــات المتنوعــة، ومن المزمع تنظيم خمســة جلسات رئيسـية عامة، وأكثر من40جلسة فنيــة وخاصة.

ويهدف الأسبوع بشكل عـام إلى تعزيز الوعـى المائى وتشــجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعــرف علــى التحركات العالمية والجهودالمبذولة لمواجهـة تلك التحديات، بالإضافـة إلى، تحديد الأدوات الحديثة والتقنيـات المسـتخدمة لإدارة المـوارد المائية.