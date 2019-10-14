صور.. الحسناوات يغيرن مسار السياسة حول العالم.. أبرزهن إيفانكا وكيتاروفيتش

كتبت جينا وليم

أصبحت الحسناوات تلعب دورا كبيرا فى السياسة داخل بلدانهم وخارجها وأبرزها إيفانكا ترامب التى تشغل منصب مستشارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

إيفانكا ترامب

إيفانكا ترامب من مواليد 30 أكتوبرعام1981، عملت سابقا فى مجال عرض الأزياء، كما تولت إدارة العقارات التابعة لوالدها. وتشغل إيفانكا حاليا منصب مستشارة لوالدها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

كوليندا جرابار كيتاروفيتش

كوليندا جرابار كيتاروفيتش رابع رؤساء كرواتيا، وأول رئيسة فى تاريخ البلاد، شغلت العديد من المناصب السياسية والدبلوماسية فى كرواتيا وخارجها، لقبت بـ 'حسناء المونديال' وتحولت لنجمة التواصل الاجتماعى فى مونديال روسيا عام 2018 بعد الدعم الكبير الذى قدمته لفريق بلادها.

كيت ميدلتون

كيت ميدلتون دوقة كامبريدج من بين السيدات الأكثر تأثيرا على الموضة البريطانية، وعام 2012 اختيرت كواحدة من أكثر الشخصيات تأثيرا فى العالم من قبل مجلة تايم.

الملكة ليتيزيا

الملكة ليتيزيا زوجة ملك إسبانيا فيليبي السادس، من مواليد 1970، عملت قبل زواجها كصحفية، ومعروفة بأناقتها الملكية ذات الطابع الرسمى.

ميلانيا ترامب

ميلانيا ترامب هى السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية من مواليد 1970، وهى الزوجة الثالثة لدونالد ترامب، تحرص ميلانيا على اختيار أزيائها بدقة عالية، ودائما ما تكون محط أنظار الصحافة أينما حلت، وعملت فى مسقط رأسها فى سلوفينيا كعارضة أزياء، وأصبحت مقيمة دائمة فى الولايات المتحدة عام 2001 وحصلت على الجنسية الأمريكية عام 2006 .