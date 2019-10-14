صور.. التصدى لمخالفات إنشائية بعقارات شرق وغرب الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

كثفت أحياء الإسكندرية، أعمال التصدى لأعمال إنشائية مخالفة بالعقارات، والتصدى للبناء المخالف بدون ترخيص، بمختلفة أحياء الإسكندرية.

وتم اليوم إيقاف الأعمال لتحويل جراج إلى غرف مخالفة الرسومات الهندسية بحى المنتزه أول شرق الاسكندرية، وذلك تحت إشراف حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول بالاهتمام بالبلاغات الواردة وإزالة أسبابها.

وأشار بيان صادر من الحى اليوم إلى أنه تم تلقى بلاغ بوجود أعمال انشائية مخالفة وتوجه رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع ويرافقه وحدة الإزالة لمعاينة البلاغ بشأن تغيير وتحويل جراج الي غرف مخالفه للرسومات الهندسية ببرج الحرمين بشارع اديب معقد السيوف وتم التحفظ علي كمية من الواح البنط.

من جهة أخرى وأثناء المرور اليومي لوحده الإزالة بالحى، تم التحفظ على الآلات اليدوية لأعمال تشطيب وتكسير بالمحل الكائن رقم 22 شارع 45 بحري بدون ترخيص.

فيما قام رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع، بشن حملة وفقا للبلاغ الوارد بشأن التضرر من وجود مغسلة للسيارات بشارع 30 ،و تم التحفظ علي ماتور المغسلة.

من جهة أخرى شن حى العامرية ثان حملة مكبرة للتصدى للبناء المخالف بدون ترخيص، بناء عل توجيهات المهندس مدحت عبدالفضيل رئيس حى العامرية ثان على ايقاف اعمال البناء المخالف والتحفظ علي معدات البناء والقضاء عليها فى المهد، حيث تم إيقاف اعمال أسوار فى المهد بنجع هليل طريق السكة الحديد، وتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

اعمال مخالفة بمحل بالمنتزة



بناء مخالف بالعامرية



حملة ازالة