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صور.. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تنظم مؤتمر توظيف

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 05:50 م
صور.. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تنظم مؤتمر توظيف ملتقى التوظيف
الإسكندرية أسماء على بدر

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نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع رابطة الخريجين فعاليات معرض التوظيف لعام 2019، في إطار دور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الرائد كمؤسسة تعليمية في خدمة المجتمع المصري، و حرصها على خلق فرص عمل جديدة لأبنائها الخريجيين، 
ويشار إلى أن رابطة الخريجين تعد همزة الوصل بين الطلبة والشركات.
 
أقيم المعرض تحت رعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج،  رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى  بمقر الأكاديمية العربية بميامى، بحضور الدكتور علاء عبد البارى،  نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا، الدكتور جمال غلوش نائب رئيس الأكاديمية للتدريب وخدمة المجتمع،الدكتور أشرف لبيب،  عميد كلية ادارة الأعمال،  والدكتور محمد وهبة رئيس رابطة الخريجين.
 
 
 
 
مؤتمر توظيف (1)
مؤتمر توظيف (1)

مؤتمر توظيف (2)
مؤتمر توظيف (2)
 

الاسكندريه

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الاكاديميه العرببه

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