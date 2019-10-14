صور.. إعدام كبدة ولحوم وسجق وجبنة منتهية الصلاحية فى حملة بمدينة البياضية

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال رئاسة مركز ومدينة البياضية شرقى محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، حملة تموينية بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، وبتعليمات محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية، وذلك تنفيذاً للقرار رقم 77 لسنه 2018 بقياده أشرف محسوب سكرتير المركز ضمت فى عضويتها كلا من كل القوى العاملة بالبياضية والإدارة الصحية بالبياضية، والصحة والسلامة المهنية والتموين بالبياضية، والطب البيطرى والإدارة الهندسية بالمركز، للوقوف على كافه الإشتراطات المتعلقة بتلك الأنشطة.

وأسفرت جهود أعمال تلك اللجنة عن وجود العديد من المخالفات المتعلقة بالإشتراطات الصحية، وإشتراطات التراخيص التجارية والطب البيطري، حيث تم إعدام 10 كيلو كبده و2 كيلو لحمة وكيلو سجق وكيلو كفته وكيلو برجر و3 ونصف كيلو جبنة، وتم على الفور إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وكان قد أعلن رجال مباحث التموين بمحافظة الأقصر،أنه تمت قيادة عدد من الحملات على مدار شهر سبتمبر الماضى، وذلك فى إطار إستمرار جهود مباحث التموين لضبط الأسواق وضمان جودة وأسعار السلع المقدمة للمواطنين، حيث إنطلق العديد من الحملات التفتيشية على المحال التجارية، والتى أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات وذلك لضبط الأسواق وتحقيق الإنضباط، وفى هذا الصدد صرح العقيد محمد فاضل رئيس قسم مباحث التموين بمحافظة الأقصر، أنه تم تحرير 460 قضية متنوعة تتضمن 27 قضية سلع منتهية الصلاحية، و219 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و 26 قضية تراخيص، 74 قضية شهادات صحية ، 8 قضايا تجميع دقيق بلدى مدعم باجمالى 1.900طن، و 20 قضايا مضبوطات بدون فواتير، و10قضية سلع مجهولة المصدر، و 16 قضية عدم ممارسة النشاط، و2 قضية تجميع 243 كيلو سكر تموينى، و 15 قضية ذبح خارج السلخانة، وقضية عدم وجود سجل 21 بترول، 2قضية تجميع مواد بترولية باجمالى 35 لتر، قضية تجميع بطاقات تموينية باجمالى 24 بطاقة، قضية سكر ناقص الوزن ، 6 قضايا تصرف فى حصة مخبز بلدى ، 2 قضية زيادة فى السعر الرسمى.

إعدام 18 كيلو كبدة ولحوم وسجق وجبنة منتهية الصلاحية فى حملة بمدينة البياضية

جانب من حملات ضبط اللحوم والجبن منتهية الصلاحية بالبياضية