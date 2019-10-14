صور.. إزالة مغاسل سيارات مخالفة بـ"زراعى البحيرة" ورفع 231 حالة إشغالات بدمنهور

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات اليومية الموسعة لإزالة الإشغالات بنطاق مدن ومراكز المحافظة .

كما وجه بالتنسيق مع شرطة المرافق للوقوف على مدى الانضباط ورفع كافة الإشغالات من الشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للحفاظ على المظهر الحضارى لشوارع المحافظة .

وفى هذا السياق نفذت الوحدات المحلية بمركزى دمنهور وأبو حمص حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات والشرطة.

وأسفرت تلك الحملة عن رفع وإزالة مغاسل السيارات المخالفة على الطريق الزراعى بنطاق قرية أنور المفتى بمركز ومدينة أبو حمص وكذا المغاسل المتواجدة بالطريق المؤدى لقرية جواد حسنى حيث تم مصادرة والتحفظ على الخراطيم وماكينات ضغط المياه .

كما أسفرت الحملة عن إزالة 231 حالة إشغالات ثابتة ومتحركة بدمنهور بشوارع عرابى والهلال القديم والعزيز عثمان وميدان الساعة وميدان النافورة وخلف النادى الاجتماعي .



إزالة مغاسل السيارات المخالفة بـزراعى البحيرة



إزالة مغاسل السيارات المخالفة بـزراعى البحيرة



إزالة مغاسل السيارات المخالفة بـزراعى البحيرة