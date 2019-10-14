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صندوق تحيا مصر: تكليف خالد بكرى رئيسا لمجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:17 م
صندوق تحيا مصر: تكليف خالد بكرى رئيسا لمجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس اجتماع صندوق تحيا مصر - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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وافقت اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر على قرار شركة تحيا مصر القابضة الذراع الاستثمارية للصندوق بتكليف خالد بكرى برئاسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة التابعة خلفا ل أسامة الشافعي.

 

والتقى تامر عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر اليوم الاثنين أسامة الشافعى حيث قدم له الشكر على جهوده خلال فترة عمله، كما التقى خالد بكرى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الجديد لشركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة حيث تم بحث مقترحات تطوير الأداء ورؤية المرحلة المقبلة.

 

وتمتد خبرة خالد بكرى التنفيذية والاستشارية لأكثر من 25 عامًا تخصص خلالها فى الإدارة الاستراتيجية وإدارة التغيير الشامل وعمل بمجالات الاستثمار وإعادة الهيكلة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشمول المالى والتمويل، وتدرج فى المناصب الإدارية فى شركات محلية وإقليمية وعالمية، كما شمل تاريخه الوظيفى مناصب الإدارة العليا فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وتمويل العملاء والتمويل متناهى الصغر.

 


صندوق تحيا مصر

تامر عبد الفتاح

خالد بكري

شركة أسواق مصر إكسبريس

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