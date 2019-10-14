سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:32 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

صحف الكويت تبرز تصريحات الرئيس السيسى حول ملف "سد النهضة"

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:28 ص
صحف الكويت تبرز تصريحات الرئيس السيسى حول ملف "سد النهضة" الرئيس عبدالفتاح السيسى
الكويت(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول ملف سد النهضة الأثيوبي، والتى أدلى بها خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ31، التى نظمتها القوات المسلحة أمس الأحد تحت عنوان "أكتوبر .. إرادة وتحد".

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، تحت عنوان (السيسى: ألتقى آبى لبحث"سد النهضة" فى موسكو .. ولدينا سيناريوهات مختلفة)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كشف عن لقاء مرتقب يجمعه برئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد فى موسكو؛ للحديث فى موضوع "سد النهضة"، والتحرك نحو الأمام لحل المشكلة القائمة بشكل أو بآخر، لافتا إلى أنه لولا ما حدث عام 2011، لكان الوضع قد اختلف الآن بالنسبة لموضوع السد.

وأضافت أن الرئيس السيسى أكد أن مصر تعمل على تعظيم المتاح من المياه، عبر محطات تحلية المياه، خاصة بعد دخول مصر مرحلة الفقر المائي، وفقا للمعايير الدولية، مشددا فى الوقت نفسه، على ضرورة عدم المبالغة فى التعليقات حول قضية "سد النهضة" على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن تلك القضايا تحل بالهدوء، خاصة مع امتلاك الدولة لسيناريوهات مختلفة للتعامل مع هذا الوضع.

بدورها، قالت صحيفة "الجريدة"، تحت عنوان (السيسى: سنتعامل مع "أزمة النهضة" باعتدال)، إن الرئيس السيسى حرص على تهدئة مخاوف المصريين إزاء أزمة "سد النهضة"، مع التذكير بدخول مصر مرحلة الفقر المائى وفقا للمعايير الدولية، حيث أوضح أن الدولة أعدت خطة من 2014، ونفّذ منها ما يقرب من 200 مليار جنيه، عن طريق إعادة تدوير المياه الثلاثية المتطورة، وإنشاء محطات تحلية ضخمة، وذلك ليس من أجل سد النهضة فقط، بل لمواجهة التحديات التى تواجه الدولة، بغضّ النظر عن السد.

من جانبها، قالت صحيفة "القبس"، تحت عنوان (السيسى: سأبحث "سد النهضة" مع آبى فى موسكو)، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أن التحدى والمخاطر، متواجدان فى كل وقت، وأن التحدى الحقيقى هو مقدار تماسك الشعب وعدم الخروج على الدولة، مشددا على أنه لا يوجد تحد قادر على أن يؤثر فى مصر ومستقبلها، إلا عدم تماسك المصريين، بينما الدولة، فتستطيع مواجهة أى مخاطر أخرى.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى أكد أنه لولا ما حدث فى يناير 2011، لكان لدى مصر فرصة أفضل للتفاوض حول "سد النهضة"، مشيرا إلى أنه سيبحث مع رئيس الوزراء الأثيوبى آبى أحمد القضية مجددا خلال مباحثاتهما فى موسكو، مع استمرار الدولة فى مسارها التفاوضي، والعمل على إدخال طرف آخر كوسيط.

من جهتها، قالت صحيفة "السياسة"، تحت عنوان (السيسي: من لا يملك جيشاً وطنياً وسلاحاً عصرياً لا يملك أمناً)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن من لا يملك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا، لا يملك أمنا، مشددا على أن انتصارات حرب أكتوبر، باتت علامة فارقة فى تاريخ العلوم العسكرية.

ونقلت عن الرئيس السيسى قوله،"إن مصر دولة محورية فى محيط مضطرب .. فلا أمن ولا استقرار لتلك المنطقة من دون مصر، التى يرغب من يستهدفها، فى إسقاط منطقة بأكملها، وليس دولة فحسب ... إن شعب مصر لم يتغير وقادر على مواصلة التضحية من أجل وطنه، نحن نمضى فى طريقنا بنجاح وفق شهادات المؤسسات الدولية”، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن الدولة تدرك شدة ما يتحمله المصريون من مصاعب اقتصادية، داعيا المصريين إلى العمل معا من أجل تشييد دولة حديثة عصرية، تمتلك مقومات التقدم والازدهار.

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي، حذر من التشكيك أو التقليل من قيمة الجيش المصري، الذى هو من أبناء المصريين، وأن فقدان الثقة فيه، يعنى فقدان الثقة فى النفس، مشددا على أن أن الجيش يخوض حربا شرسة فى سيناء ضد الإرهاب، ويخوض معركة أخرى مع الدولة للبناء فى كل منطقة بمصر لتحقيق التقدم.

 


الرئيس السيسى

سد النهضه

ملف سد النهضة

صحف الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حريق كنيسة حلوان.. النيابة تنتدب المعمل الجنائى لتحديد السبب

حريق كنيسة حلوان.. النيابة تنتدب المعمل الجنائى لتحديد السبب

الصحة: مبادرة الرئيس لـ"قوائم الانتظار" أجرت 256 ألف عملية جراحية عاجلة

الصحة: مبادرة الرئيس لـ"قوائم الانتظار" أجرت 256 ألف عملية جراحية عاجلة

‫فيديو معلوماتى.. أهم 8 معلومات عن البوابة الإلكترونية للتوظيف فى التعليم

‫فيديو معلوماتى.. أهم 8 معلومات عن البوابة الإلكترونية للتوظيف فى التعليم

موقع أجنبى يسخر من خصلة شعر بيضاء على لوحة فان جوج فى متحف بـ نيويورك

موقع أجنبى يسخر من خصلة شعر بيضاء على لوحة فان جوج فى متحف بـ نيويورك

وزير خارجية ألمانيا: أوروبا كلها تقف ضد العدوان التركى على سوريا

وزير خارجية ألمانيا: أوروبا كلها تقف ضد العدوان التركى على سوريا

"السفاح التركى ينقذ الدواعش".. غزو أردوغان لسوريا يحرر عناصر داعش من السجون .. قوات سوريا الديمقراطية تكشف مساعدة أنقرة للتنظيم الإرهابى.. وتؤكد: هربوا من مخيم عين عيسى ورئيس تركيا يستعين بهم لمواصلة عدوانه

"السفاح التركى ينقذ الدواعش".. غزو أردوغان لسوريا يحرر عناصر داعش من السجون .. قوات سوريا الديمقراطية تكشف مساعدة أنقرة للتنظيم الإرهابى.. وتؤكد: هربوا من مخيم عين عيسى ورئيس تركيا يستعين بهم لمواصلة عدوانه

رمضان صبحى يشارك فى المران الصباحى الأخير للمنتخب الأوليمبى

رمضان صبحى يشارك فى المران الصباحى الأخير للمنتخب الأوليمبى

الجيش السورى يدخل مدينتى منبج وعين العرب بريف حلب

الجيش السورى يدخل مدينتى منبج وعين العرب بريف حلب

المنتخب يواجه بتسوانا وديا اليوم فى انطلاقة "حقبة الفراعنة مع البدرى"

المنتخب يواجه بتسوانا وديا اليوم فى انطلاقة "حقبة الفراعنة مع البدرى"

س و ج ..كل ما تريد معرفته عن إتفاق امريكا والصين بشأن الحرب التجارية

س و ج ..كل ما تريد معرفته عن إتفاق امريكا والصين بشأن الحرب التجارية

اليوم.. متحف القوات الجوية يفتح أبوابه للمواطنين "مجانا" فى عيد نسور الجو

اليوم.. متحف القوات الجوية يفتح أبوابه للمواطنين "مجانا" فى عيد نسور الجو

إنشاء ميناء فضاء فى اسكتلندا قريبًا.. تعرف على مهماته الفضائية المقبلة

إنشاء ميناء فضاء فى اسكتلندا قريبًا.. تعرف على مهماته الفضائية المقبلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة