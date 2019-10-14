شينزو آبى: الحكومة اليابانية تكثف جهودها لدعم المتضررين من إعصار هاجيبيس

طوكيو (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لدعم المتضررين من إعصار "هاجيبيس" وآثاره اللاحقة، مضيفًا أنها ستشكل فريقًا مشتركًا بين الهيئات والوكالات لتحسين الملاجئ ومساعدة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم فى العثور على أماكن للعيش فيها.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن آبى قوله، خلال اجتماع فرقة العمل المعنية بالكوارث، "هناك مخاوف من أن التأثير على الحياة والأنشطة الاقتصادية قد يستمر لفترة، وسنتعامل مع الوضع قدر المستطاع لأننا نفكر باستمرار فى من يعانون" جراء هذا الإعصار.

وأصدر آبى تعليماته إلى مجلس الوزراء لضمان استعادة البنية التحتية مثل شبكات الكهرباء والماء بسرعة حيث أن هناك مناطق عديدة تعانى من عدم وجودهما، ولتوفير الغذاء والمياه وغيرها من المواد دون انتظار طلبات من السلطات المحلية.

وفى اجتماع منفصل، طلب وزير الدفاع اليابانى تارو كونو من كبار المسؤولين التأكد من أن قوات الدفاع الذاتى تبذل قصارى جهدها للتعامل مع الكارثة.

وذكرت وزارة الأراضى والبنية التحتية والنقل والسياحة أنه حدث فيضانات فى 21 نهرًا فى مناطق ناجانو وفوكوشيما وإباراكى و3 محافظات أخرى.

وارتفع عدد القتلى من الإعصار إلى 42 قتيلا اليوم الاثنين مع استمرار عمل فرق البحث والإنقاذ فى المناطق التى ضربتها الفيضانات والانهيارات الأرضية وسط وشرق اليابان.