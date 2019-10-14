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شعبة المحاجر : توزيع دليل مترجم ببيانات الأسواق الخارجية لصناع الرخام

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 05:00 ص
شعبة المحاجر : توزيع دليل مترجم ببيانات الأسواق الخارجية لصناع الرخام رخام وجرانيت - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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أعلن محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، أنه تم توفير دليل للموردين والمستوردين للأحجار الطبيعية ، والذى يصدره معهد الأحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الامريكية ، مؤكدا أنه تم ترجمة الدليل الى اللغة العربية حتى يتمكن المصنعين والتجار من للاستفادة من البيانات التى يوفرها الدليل .

وقال عارف ،  فى تصريح لـ"اليوم السابع " أن  الدليل يوفر المعلومات والبيانات اللازمة للمواصفات التى تتطلبها أسواق الأحجار حول العالم بما يساهم فى توعية المصدر بالجودة المطلوبة .

وأشار عارف ، إلى أن الشعبة تستهدف المشاركة فى بعثات تجارية لفتح اسواق جديدة وستشارك فى بعثة تجارية إلي افريقيا الفترة المقبلة، مضيفًا أن الدولة تولي اهتمام كبير بدعم الصناعة الوطنية وزيادة صادرات قطاع المحاجر فى ظل استجابة كبيرة لمطالب ومقترحات شعبة المحاجر فى جميع القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا.

 

 

 


المحاجر

الرخام

الجرانيت

الاحجار الكرية

اخبار اقتصاد

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