شرطة مقدونيا الشمالية تضبط 45 مهاجرا بشكل غير مشروع

سكوبى (أ ش أ)

ألقت السلطات فى مقدونيا الشمالية، القبض على 45 مهاجرا بشكل غير شرعى كانوا فى طريقهم إلى أوروبا.

وذكرت شبكة "أيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن دورية تابعة للشرطة المقدونية الشمالية ضبطت حافلة تقل هؤلاء المهاجرين على الطريق السريع الرئيسى بمدينة "فاليس" الواقعة وسط البلاد، حيث قامت بالقبض على سائق الحافلة، الذى يحمل جنسية مقدونيا الشمالية، علاوة على المهاجرين الذين يحملون جنسية باكستان.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن هؤلاء المهاجرين دخلوا مقدونيا الشمالية على ما يعتقد بشكل غير مشروع من الحدود اليونانية، حيث من المنتظر أن يتم إعادة ترحيلهم.

وتفيد التقارير الرسمية إلى تزايد نسبة المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا مقدونيا الشمالية خلال هذا العام بنسبة 20 فى المائة.