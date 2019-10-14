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شاهد.. مبادرة "جو جرين" لتنظيف وتجميل محيط المدارس بالقليوبية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:49 م
شاهد.. مبادرة "جو جرين" لتنظيف وتجميل محيط المدارس بالقليوبية مبادرة "جو جرين" لتنظيف وتجميل محيط المدارس بالقليوبية
القليوبية –فريق المحافظات

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"النظافة من الإيمان".. تلك العبارة التى نعرفها هى مقياس لانطلاق أسلوب حياة جديد ومبادرة أهمها بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، لتحويل جدران محيط المدارس إلى التعمير والتجميل، ليتحول إلى مكان جمالى يلفت الأنظار اليه، بجانب زراعة الأشجار ذات الثمار.

مبادرة جو جرين (1)

وتسمى تلك المبادرة "جو جرين" والتى بدأتها كلية الطب بجامعه بنها، داخل مبنى الكلية، للاهتمام به وحث الطلاب على نظافته ورعايته وكذلك زراعة أشجار مثمرة به تكون جو بيئى وتعليم يليق بكونها كلية تخرج ملائكة الرحمة، إلا أن أصحاب تلك المبادرة أعلنوا تعميمها لتشمل جميع المدارس والمؤسسات للتحول محيط جدران المدارس من أماكن لتجميع القمامة إلى اماكن يلتفت الجميع النظر إليها من شدة جمالها.

 

وقالت الدكتورة راندا مصطفى وكيل كلية طب بنها لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أن إطلاق تلك المبادرة جديدة لخدمة المجتمع المحيط لتنظيف وتجميل اسوار ومحيط مدارس العاصمة بنها تحت رعاية الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب وبإشراف قطاع خدمة المجتمع والبيئة بالكلية والدكتور محمد جوده وكيل الكلية لشئون الطلاب والدكتور عمرو الدخاخنى منسق الأنشطة الطلابية بكلية الطب، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع مجلس مدينة بنها برئاسة حمدى سلامة وطلبه مبادرة "جو جرين" بنها الخضراء بالكلية وجروب بنها الحدث.

مبادرة جو جرين

وأشارت مصطفى، إلى أن المبادرة تهدف إلى ربط كليه الطب بالبيئة حولها حيث انطلقت المبادرة بتنظيف وتجميل سور ومحيط مدرسه بنها الاعدادية بنين وازاله القمامة المتراكمة وزراعه أشجار مثمرة بالاتفاق مع مديره المدرسة، مشيرة إلى انه جرى كتابه اسم كل طالب على الشجرة التى قام بزرعها متعهدا برعايتها حتى تصل لمرحلة طرح الثمار

مبادرة جو جرين (2)

وأوضحت مصطفى، أن المبادرة لها عدة اهدافه منها قصير الأجل من حيث النظافة والمظهر الحضارى لسور المدارس وبعيد المدى ويهدف لبث روح حب الخضرة والمساهمة فى زراعة أشجار مثمرة يستفيد منها الناس بدلا من أشجار الفيكس الشرهة للمياه والتى تتراكم عليها الأتربة فى إطار جهود قطاع خدمه المجتمع بكليه الطب بالتعاون مع مجلس المدينة لنشر تلك الثقافة وزراعه اسوار المدارس من الخارج بأشجار مثمرة.

مبادرة جو جرين (3)

ومن جانبه قال حمدى سلامة رئيس مدينة بنها، أن تلك المبادرة فريدة من نوعها وستقضى على مشكلة أكوام القمامة التى نجدها دائما بجوار المدارس وتحول منطقة جدران المدارس إلى تحفة فنية، بجانب زراعتها بأشجار مثمرة يتم الاستفادة منها، مشيرا إلى أن مجلس المدينة يشارك بالمبادرة بتقديم كافة أوجه. العون من أدوات أو عمال أو أشجار من أجل الحفاظ على جمال المدارس وشوارع المدينة ونظافتها، موضحا أنه سيتم تعميم تلك المبادرة على جميع المؤسسات بالمدينة.

 

وقال عمرو عفت مؤسس جروب بنها الحدث والمشارك بالمبادرة، أن تلك المبادرة سيتم تعميمها على جميع مدارس مدينة بنها، مشيرا إلى أنه بدأت المبادرة اليوم بمحيط جدران المدارس، وسيتم تعميمها على جميع المدارس بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، حتى سيتم بعد انتهاء تلك المرحلة بتعميمها بالقرب التابعة لمدينة بنها، وذلك للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى لكون المدارس دور علم للطلاب، بدل ما تكون أسوارها اماكن القمامة أو جراج للسيارات، مشيرا إلى أن هدف من ذالك توعية الطلاب على الحفاظ على مدارسهم لتوعيتهم بأهمية ذلك.


طب بنها

القليوبيه

مدارس القليوبيه

مبادرة جو جرين

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