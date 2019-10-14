سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:24 م
شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟ راجح المتهم بقتل محمود البنا بتلا
إعداد ـ محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتادت قناة الجزيرة القطرية على استغلال كافة الأحداث لترويج الشائعات والأكاذيب والإساءة لمصر، وهو ما شاهدناه بوضوح شديد فى حادثة مقتل محمود البنا شهيد الشهامة، حيث استغلت القناة القطرية الفيديوهات والصور المتداولة للمشاركين فى الجنازة وزعمت أنها وقفة لبعض الأشخاص فى وصلة تحريض جديدة ضد مصر.

ونستعرض من خلال الفيديو التالى تفاصيل الجريمة وكيف استغلتها قناة الجزيرة فى التحريض ضد مصر.

ـ جريمة قتل بشعة لطالب هزت مدينة تلا بالمنوفية 

ـ بداية الجريمة كانت عندما اعترض الطالب على تحرش 3 شباب بفتاة

ـ اعتراض الطالب لهم دفعهم لقتله علي الفور

 ـ هاشتاج #راجح_قاتل تصدر تويتر بعد ساعات من وقوع الجريمة

 ـ الشرطة ضبطت المتهمين ومن المقرر محاكمتهم فى 20 أكتوبر الجارى

ـ ودع أهالى مدينة تلا جثمان الشهيد فى جنازة مهيبة 

ـ الإخوان كعادتها قفزت على الحادث وتداولته بطريقتها

ـ فيديوهات مفبركة لقناة الجزيرة زعمت وجود مظاهرات معارضة بتلا

ـ إلا أن أسرة القتيل بادرت بالتأكيد على كذب الجزيرة وثقتهم فى دولة القانون


قناة الجزيرة

محمود البنا

راجح قاتل

التحريض ضد مصر

جنازة محمود البنا

شهيد الشهامة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

راجح قاتل.. "اليوم السابع" بمنزل ضحية الشهامة.. والدة القتيل تطالب بإعدام القتلة.. وتؤكد: قتلوا ابنى لحمايته فتاة من المعاكسة.. وحرمونى من ولدى الوحيد طبيب المستقبل.. الجدة: الجزيرة تتاجر بآلامنا وشكرا للشرطة

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:00 ص

راجح قاتل.. شاهد 21 صورة لمحمود البنا شهيد الشهامة منذ طفولة وحتى وفاته

الأحد، 13 أكتوبر 2019 05:29 م

راجح قاتل.. أسرة شهيد الشهامة بالمنوفية لـ"اليوم السابع": العدالة الناجزة انتصرت لروح محمود بإحالة الجناة للمحاكمة.. والد المجنى عليه: شكرًا لدولة القانون.. وتلقينا اتصالات من مشاهير المحامين لمتابعة القضية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:00 م

راجح قاتل.. والدة بطلة مشاجرة محمود البنا بالمنوفية: النيابة لم تستدع ابنتى.. الجانى ليس خطيبها وسأظل مدينة للمجنى عليه طيلة حياتى.. وأم "شهيد الشهامة": حرمونى من فرحتى الأولى.. و20 أكتوبر أولى جلسات القضية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟

شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟

رفع اسم هانى زادة من قوائم الترقب بقضية مخالفات الزمالك

رفع اسم هانى زادة من قوائم الترقب بقضية مخالفات الزمالك

إيقاف الطيار ومساعده فى واقعة السماح للفنان محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة

إيقاف الطيار ومساعده فى واقعة السماح للفنان محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة

محمد صلاح يتفوق على روني وفان بيرسى بقائمة أفضل 50 لاعبا بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح يتفوق على روني وفان بيرسى بقائمة أفضل 50 لاعبا بالدورى الإنجليزى

الأهلى يعلن جاهزية السولية لمباراة القمة وفايلر يطمئن على جاهزية اللاعبين

الأهلى يعلن جاهزية السولية لمباراة القمة وفايلر يطمئن على جاهزية اللاعبين

أمريكى وهندى وفرنسية يفوزون بجائزة نوبل فى الاقتصاد لعام 2019

أمريكى وهندى وفرنسية يفوزون بجائزة نوبل فى الاقتصاد لعام 2019

الأمم المتحدة: 150 ألف نازح بسبب العدوان التركى على شمال سوريا حتى الآن

الأمم المتحدة: 150 ألف نازح بسبب العدوان التركى على شمال سوريا حتى الآن

الأرصاد: أمطار على سيناء وجنوب البلاد غدا تصل لحد السيول

الأرصاد: أمطار على سيناء وجنوب البلاد غدا تصل لحد السيول

حريق كنيسة حلوان.. النيابة تنتدب المعمل الجنائى لتحديد السبب

حريق كنيسة حلوان.. النيابة تنتدب المعمل الجنائى لتحديد السبب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة