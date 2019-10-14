سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:57 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد.. فرحة الأطفال والكبار ولمة العيلة بالمنازل فى أسيوط أثناء كبس القطن

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:28 ص
شاهد.. فرحة الأطفال والكبار ولمة العيلة بالمنازل فى أسيوط أثناء كبس القطن
أسيوط - هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمر زراعة القطن وجمعه، بعدة مراحل حتى يتم توريده للشون، والجمعيات، ومراكز التجميع، وفى كل مرحلة من هذه المراحل يحتاج القطن إلى عدد كبير من العمالة، وخاصة أثناء الزراعة وجنى القطن، وبعد أن يتم جنى القطن يتم أخذ ما تم جنيه إلى المنازل وتبدأ الأسر القروية والفلاحين فى كبس هذه الكميات الكبيرة من القطن داخل أجولة "جوت" يتم استلامها من الجمعيات الزراعية لكبس القطن داخلها ويسمى هذا الجوال " القنطار " وهو وحدة الوزن أيضا التى تستلم بها الجمعيات ويتجمع الأطفال والكبار داخل المنازل لكبس القطن داخل الأجولة، ويسعد الأطفال والسيدات داخل المنازل بهذه المناسبة.

فرحة-الأطفال-والكبار-ولمة-العيلة-بالمنازل-فى-أسيوط-أثناء-كبس-القطن-(1)

يقول عمر حسن " مزارع " إنه تم الانتهاء، من جنى القطن من الأرض المزروعة عن طريق مجموعات من الكبار والصغار مخصصة لهذا الأمر، وبعد ذلك يتم تجميع الكميات التى تم جنيها بالمنازل استعدادا لما يسمى بكبس القطن داخل الأجولة، وتحويلها إلى قناطير استعداد لإرسالها الى الجمعيات الزراعية استعدادا لبيعه، واستلامه من قبل وزارة الزراعة بعد تحديد السعر الذى لم يحدد حتى الآن، مضيفا أن موسم القطن بدءا من زراعته، وحتى جنيه وكبسه من المواسم الهامة للفلاح والأسرة التى تتجمع فى كل مناسبة ومرحلة من مراحل القطن.

فرحة-الأطفال-والكبار-ولمة-العيلة-بالمنازل-فى-أسيوط-أثناء-كبس-القطن-(2)

وأضاف منصور ناصر "فلاح"، أن كبس القطن من أكثر المناسبات المفضلة لدى الفلاحين، وأسرهم حيث أنهم يتجمعون كبارا، وصغارا، وحتى السيدات يشاركن فى هذه المرحلة وتتجمع الأسرة يوميا حيث يتم ربط الأجولة بحبال بسقف المنزل ويبدأ الأطفال والكبار بتجميع القطن ووضعه داخل الأجولة ويقوم أحد الشباب بالدخول داخل الجوال وكبس القطن الذى يتم جمعه داخل الجوال برجله بحيث يتمكن من وضع كميات كبيرة داخل الجوال الذى يسمى بعد كبسه " قنطار قطن " وهو الوزن الذى تقوم به لجان الفرز بحساب الكميات الموردة.

فرحة-الأطفال-والكبار-ولمة-العيلة-بالمنازل-فى-أسيوط-أثناء-كبس-القطن-(3)

وأضاف عماد حمدان، مزارع، أنه بعد كبس القطن وتجميعه داخل الأجولة وترقيمه تقوم لجنة من لجان الفرز وهى مشكلة من مديرية الزراعة بوزن القطن بعد تحديد سعره مطالبا الجهات المختصة بسرعة إنهاء إجراءات استلام القطن ، خاصة أن غالبية الفلاحين انتهوا من جنى محاصيلهم وما زالت الأجولة داخل المنازل لم يتم توريدها أو تحديد سعرها حتى الآن.

ومن جهته قال المهندس ابراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة، إن محافظة أسيوط كانت من بين المحافظات التى تمت زراعة كميات كبيرة من القطن هذا العام حيث تم زراعة 2907 أفدنة منها 2613 فدان إكثار وباقى الكميات من الأفدنة تجارى، مشيرا إلى أن المديرية فى انتظار تعليمات الوزارة والجمعية الحقلية فيما يخص الأسعار، والاستلام، وما يتعلق بسعر القطن وكيفية توريده وتجميعه.

 

 

فرحة-الأطفال-والكبار-ولمة-العيلة-بالمنازل-فى-أسيوط-أثناء-كبس-القطن-(4)
 

 

فرحة-الأطفال-والكبار-ولمة-العيلة-بالمنازل-فى-أسيوط-أثناء-كبس-القطن-(5)
 

 

فرحة-الأطفال-والكبار-ولمة-العيلة-بالمنازل-فى-أسيوط-أثناء-كبس-القطن-(6)
 

 

فرحة-الأطفال-والكبار-ولمة-العيلة-بالمنازل-فى-أسيوط-أثناء-كبس-القطن-(7)
 

 

فرحة-الأطفال-والكبار-ولمة-العيلة-بالمنازل-فى-أسيوط-أثناء-كبس-القطن-(8)
 

 

فرحة-الأطفال-والكبار-ولمة-العيلة-بالمنازل-فى-أسيوط-أثناء-كبس-القطن-(9)
 

 

فرحة-الأطفال-والكبار-ولمة-العيلة-بالمنازل-فى-أسيوط-أثناء-كبس-القطن-(10)
 

 

فرحة-الأطفال-والكبار-ولمة-العيلة-بالمنازل-فى-أسيوط-أثناء-كبس-القطن-(11)
 

 

فرحة-الأطفال-والكبار-ولمة-العيلة-بالمنازل-فى-أسيوط-أثناء-كبس-القطن-(12)
 

 

فرحة-الأطفال-والكبار-ولمة-العيلة-بالمنازل-فى-أسيوط-أثناء-كبس-القطن-(13)
 

 

فرحة-الأطفال-والكبار-ولمة-العيلة-بالمنازل-فى-أسيوط-أثناء-كبس-القطن-(14)
 

 

فرحة-الأطفال-والكبار-ولمة-العيلة-بالمنازل-فى-أسيوط-أثناء-كبس-القطن-(15)
 

 

فرحة-الأطفال-والكبار-ولمة-العيلة-بالمنازل-فى-أسيوط-أثناء-كبس-القطن-(16)
 

 

فرحة-الأطفال-والكبار-ولمة-العيلة-بالمنازل-فى-أسيوط-أثناء-كبس-القطن-(17)
 

 

فرحة-الأطفال-والكبار-ولمة-العيلة-بالمنازل-فى-أسيوط-أثناء-كبس-القطن-(18)
 

 

فرحة-الأطفال-والكبار-ولمة-العيلة-بالمنازل-فى-أسيوط-أثناء-كبس-القطن-(20)
 

 

فرحة-الأطفال-والكبار-ولمة-العيلة-بالمنازل-فى-أسيوط-أثناء-كبس-القطن-(22)
 

 


اسيوط

القطن ـ اسعار القطن

كبس القطن

الجمعية الحقلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: أمطار على سيناء وجنوب البلاد غدا تصل لحد السيول

الأرصاد: أمطار على سيناء وجنوب البلاد غدا تصل لحد السيول

حريق كنيسة حلوان.. النيابة تنتدب المعمل الجنائى لتحديد السبب

حريق كنيسة حلوان.. النيابة تنتدب المعمل الجنائى لتحديد السبب

الصحة: مبادرة الرئيس لـ"قوائم الانتظار" أجرت 256 ألف عملية جراحية عاجلة

الصحة: مبادرة الرئيس لـ"قوائم الانتظار" أجرت 256 ألف عملية جراحية عاجلة

‫فيديو معلوماتى.. أهم 8 معلومات عن البوابة الإلكترونية للتوظيف فى التعليم

‫فيديو معلوماتى.. أهم 8 معلومات عن البوابة الإلكترونية للتوظيف فى التعليم

موقع أجنبى يسخر من خصلة شعر بيضاء على لوحة فان جوج فى متحف بـ نيويورك

موقع أجنبى يسخر من خصلة شعر بيضاء على لوحة فان جوج فى متحف بـ نيويورك

وزير خارجية ألمانيا: أوروبا كلها تقف ضد العدوان التركى على سوريا

وزير خارجية ألمانيا: أوروبا كلها تقف ضد العدوان التركى على سوريا

"السفاح التركى ينقذ الدواعش".. غزو أردوغان لسوريا يحرر عناصر داعش من السجون .. قوات سوريا الديمقراطية تكشف مساعدة أنقرة للتنظيم الإرهابى.. وتؤكد: هربوا من مخيم عين عيسى ورئيس تركيا يستعين بهم لمواصلة عدوانه

"السفاح التركى ينقذ الدواعش".. غزو أردوغان لسوريا يحرر عناصر داعش من السجون .. قوات سوريا الديمقراطية تكشف مساعدة أنقرة للتنظيم الإرهابى.. وتؤكد: هربوا من مخيم عين عيسى ورئيس تركيا يستعين بهم لمواصلة عدوانه

رمضان صبحى يشارك فى المران الصباحى الأخير للمنتخب الأوليمبى

رمضان صبحى يشارك فى المران الصباحى الأخير للمنتخب الأوليمبى

الجيش السورى يدخل مدينتى منبج وعين العرب بريف حلب

الجيش السورى يدخل مدينتى منبج وعين العرب بريف حلب

المنتخب يواجه بتسوانا وديا اليوم فى انطلاقة "حقبة الفراعنة مع البدرى"

المنتخب يواجه بتسوانا وديا اليوم فى انطلاقة "حقبة الفراعنة مع البدرى"

س و ج ..كل ما تريد معرفته عن إتفاق امريكا والصين بشأن الحرب التجارية

س و ج ..كل ما تريد معرفته عن إتفاق امريكا والصين بشأن الحرب التجارية

اليوم.. متحف القوات الجوية يفتح أبوابه للمواطنين "مجانا" فى عيد نسور الجو

اليوم.. متحف القوات الجوية يفتح أبوابه للمواطنين "مجانا" فى عيد نسور الجو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة