شاهد.. فرحة الأطفال والكبار ولمة العيلة بالمنازل فى أسيوط أثناء كبس القطن

أسيوط - هيثم البدرى

تمر زراعة القطن وجمعه، بعدة مراحل حتى يتم توريده للشون، والجمعيات، ومراكز التجميع، وفى كل مرحلة من هذه المراحل يحتاج القطن إلى عدد كبير من العمالة، وخاصة أثناء الزراعة وجنى القطن، وبعد أن يتم جنى القطن يتم أخذ ما تم جنيه إلى المنازل وتبدأ الأسر القروية والفلاحين فى كبس هذه الكميات الكبيرة من القطن داخل أجولة "جوت" يتم استلامها من الجمعيات الزراعية لكبس القطن داخلها ويسمى هذا الجوال " القنطار " وهو وحدة الوزن أيضا التى تستلم بها الجمعيات ويتجمع الأطفال والكبار داخل المنازل لكبس القطن داخل الأجولة، ويسعد الأطفال والسيدات داخل المنازل بهذه المناسبة.

يقول عمر حسن " مزارع " إنه تم الانتهاء، من جنى القطن من الأرض المزروعة عن طريق مجموعات من الكبار والصغار مخصصة لهذا الأمر، وبعد ذلك يتم تجميع الكميات التى تم جنيها بالمنازل استعدادا لما يسمى بكبس القطن داخل الأجولة، وتحويلها إلى قناطير استعداد لإرسالها الى الجمعيات الزراعية استعدادا لبيعه، واستلامه من قبل وزارة الزراعة بعد تحديد السعر الذى لم يحدد حتى الآن، مضيفا أن موسم القطن بدءا من زراعته، وحتى جنيه وكبسه من المواسم الهامة للفلاح والأسرة التى تتجمع فى كل مناسبة ومرحلة من مراحل القطن.

وأضاف منصور ناصر "فلاح"، أن كبس القطن من أكثر المناسبات المفضلة لدى الفلاحين، وأسرهم حيث أنهم يتجمعون كبارا، وصغارا، وحتى السيدات يشاركن فى هذه المرحلة وتتجمع الأسرة يوميا حيث يتم ربط الأجولة بحبال بسقف المنزل ويبدأ الأطفال والكبار بتجميع القطن ووضعه داخل الأجولة ويقوم أحد الشباب بالدخول داخل الجوال وكبس القطن الذى يتم جمعه داخل الجوال برجله بحيث يتمكن من وضع كميات كبيرة داخل الجوال الذى يسمى بعد كبسه " قنطار قطن " وهو الوزن الذى تقوم به لجان الفرز بحساب الكميات الموردة.

وأضاف عماد حمدان، مزارع، أنه بعد كبس القطن وتجميعه داخل الأجولة وترقيمه تقوم لجنة من لجان الفرز وهى مشكلة من مديرية الزراعة بوزن القطن بعد تحديد سعره مطالبا الجهات المختصة بسرعة إنهاء إجراءات استلام القطن ، خاصة أن غالبية الفلاحين انتهوا من جنى محاصيلهم وما زالت الأجولة داخل المنازل لم يتم توريدها أو تحديد سعرها حتى الآن.

ومن جهته قال المهندس ابراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة، إن محافظة أسيوط كانت من بين المحافظات التى تمت زراعة كميات كبيرة من القطن هذا العام حيث تم زراعة 2907 أفدنة منها 2613 فدان إكثار وباقى الكميات من الأفدنة تجارى، مشيرا إلى أن المديرية فى انتظار تعليمات الوزارة والجمعية الحقلية فيما يخص الأسعار، والاستلام، وما يتعلق بسعر القطن وكيفية توريده وتجميعه.



































































