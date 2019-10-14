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شاهد.. بعثة المنتخب السعودى لكرة القدم تزور المسجد الأقصى

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:15 ص
شاهد.. بعثة المنتخب السعودى لكرة القدم تزور المسجد الأقصى وفد منتخب السعودية
كتب سمير حسنى

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وصل وفد من إداريي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، إلى المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

كان الرئيس الفلسطينى محمود عباس قد استقبل بعثة منتخب السعودية التى وصلت اليوم إلى مدينة "رام الله" استعداداً لمواجهة فلسطين غدا، الثلاثاء، فى التصفيات المؤهلة لبطولتى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

 

ووصلت بعثة منتخب السعودية إلى مدينة "رام الله" الفلسطينية، أمس الأحد، استعدادا لمواجهة منتخب فلسطين غدا، الثلاثاء، فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.


السعودية

منتخب السعودية

كاس العالم

المسجد الاقصي

منتخب السعودية يزور المسجد الاقصي

القدس المحتلة

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