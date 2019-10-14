س و ج ..كل ما تريد معرفته عن إتفاق امريكا والصين بشأن الحرب التجارية

ما هى أسباب اتجاه الدولتين للتوافق؟
هل الاتفاق أصبح نهائي وفعلي؟
ما هى بوادر حسن النية من قبل الإدارة الأمريكية فى أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا؟
ماذا ستقدم الصين لإنهاء هذه الحرب؟
هل الاتفاق يخضع للتغيير؟
أن الاتفاق أولي وسيخضع للتغيير، بعد لقاءات مرتقبة بين مسؤولي الجانبين أمريكا والصين، وقد تخضع بعض النسب والارقام الجمركية لتغيرات عدة.
هل المحادثات التجارية تلقى قبولا لدى كافة المسؤولين من الجانبين؟
انتقد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر إبرام أي اتفاق من شأنه أن يشمل أي تخاذل مع شركة هواوي تكنولوجيز، عملاق الاتصالات الصيني الذي أثار مخاوف الأمن القومي في واشنطن.
ما هو آخر تصعيد بين الصين وامريكا؟امريكا فرضت رسوم نسبتها 15% منتصف سبتمبر الماضي على الواردات الصينية التي تتجاوز قيمتها 125 مليار، وهو ما ردت عليه بكين بفرض رسوما نسبتها 5% على النفط الخام الأمريكى، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف نفط الولايات المتحدة منذ بدأ أكبر اقتصادين في العالم حربهما التجارية قبل أكثر من عام، بحسب وكالات الأنباء العالمية، كما فرضت الصين رسوما على بعض السلع الأمريكية ضمن قائمة مستهدفة تبلغ قيمتها 75 مليار دولار، وفرضت بكين رسوما إضافية نسبتها 15% على 1717 سلعة من أصل 5078 منتجا أمريكيا، وستبدأ بكين تحصيل الرسوم الإضافية على بقية السلع في 15 سبتمبر الماضي.
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