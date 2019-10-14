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سناتور أمريكى: رئيسة مجلس النواب تؤيد فرض عقوبات على تركيا

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 05:23 م
سناتور أمريكى: رئيسة مجلس النواب تؤيد فرض عقوبات على تركيا نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب
رويترز

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قال السناتور الجمهورى لينزي جراهام، اليوم، الاثنين، إنه تحدث مع نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب، بشأن الهجوم التركي على شمال سوريا وإنها أيدت اقتراح من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بفرض عقوبات على أنقرة.

وجراهام من مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكنه أدان علنا ومرارا قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا الذى أعقبه غزو تركى سريع لإخراج قوات يقودها الأكراد ظلت حليفة لواشنطن لفترة طويلة.

وقال جراهام على تويتر "تحدثت للتو مع رئيسة مجلس النواب بيلوسي فيما يتعلق بإجراء من الكونجرس بشأن التوغل التركي في سوريا".

وأضاف "رئيسة المجلس أيدت عقوبات بدعم من الحزبين ضد الانتهاكات التركية في سوريا...وهي تعتقد كذلك إنه يتعين علينا إظهار التأييد للحلفاء الأكراد وتشعر بقلق من عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية".


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