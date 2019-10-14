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سكرتير عام البحر الأحمر يلتقى برئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:56 م
سكرتير عام البحر الأحمر يلتقى برئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ جانب من اللقاء
البحر الأحمر - عماد عرفة

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التقى اللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اليوم الأثنين، بالمهندس عاشور عبدالكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، بديوان عام المحافظة

أكدت محافظة البحر الأحمر، فى بيان لها أن اللقاء ناقش بعض الموضوعات المتعلقة بالشواطئ و حمايتها بالمحافظة الساحلية، من خلال أسس وضوابط بيئية للمحافظة على جمال و مكانة المحافظة الساحلية

ومن جانبه أكد السكرتير العام، أن محافظة البحر الأحمر تبذل جهودا كبيرة فى مجال حماية الشواطئ، لمواجهة أخطار التغييرات المناخية ، نظرا لكونها المصدر الرئيسى لدخل للمحافظة

وأضاف رئيس الهيئة، بأن هناك تنسيق كامل مشترك ما بين المحافظة و الهيئة فى إطار خطط حماية الشواطئ، من خلال وضع حزمة دراسات فنية و بيئية

حضر اللقاء كلا من المهندس العربى القشاوى رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بالهيئة، و المهندس عنتر موافى رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ و الصيانة بالبحر الأحمر، و المهندس السيد زيدان مدير حماية الشواطئ بالغردقة

 

 

 


البحرالاحمر

الغردقة

حماية الشواطئ

سكرتير عام البحرالاحمر

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