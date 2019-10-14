سقوط "نويبع" وبحوزته 70 كيلو بانجو وبندقية آلية بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، "هانى نويبع" أخطر العناصر الإجرامية، فى ترويج المواد المخدرة، بناحية قرية الزوامل، بحوزته 70 كيلو بانجو وبندقية آلية و11 طلقة، وتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه، برئاسة أحمد خطاب، رئيس نيابة بلبيس، وبإشراف المستشار أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عصام هلال، مأمور مركز بلبيس، يفيد قيام مأمور من مكتب مكافحة مخدرات بلبيس، برئاسة المقدم عمرو على رئيس مكتب مكافحة بلبيس، بإشراف العميد وليد عنتر، مدير مكافحة مخدرات الشرقية، والعميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، من ضبط " سمير ال س" 34 سنة مقيم الزاومل مركز بلبيس، وشهرته "هانى نويبع"، بحوزته 25 لفافة من مخدر البانجو، تزن 70 كيلو، وبندقية آلية و11 طلقة، وذلك فى كمين أعد له بالطريق الترابى بين عزبة السدرة وقرية الزاومل، أثناء قيادته السيارة رقم 4924 ملاكى الشرقية.

وتبين من التحريات أن المتهم له كارت معلومات وسبق اتهامه فى 4 قضايا اتجار قى المواد المخدرة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 41809 جنايات بلبيس.