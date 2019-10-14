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سفر وعودة 1986 مصريا وليبيا و323 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 03:54 م
سفر وعودة 1986 مصريا وليبيا و323 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى

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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1986 مصريا وليبيا و323 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

تلقى اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1499 إلى الجانب الليبى، بينهم 368مصريا و1131 ليبيا.

 

كما تم إنهاء إجراءات وصول 487 مواطنا مصريا، من بينهم 341 مواطنا سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و79 مواطنا غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، من خلال الدروب والمدقات الصحراوية.

 

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 159 شاحنة محملة بالبضائع إلى الجانب الليبى، وعودة 164 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها من البضائع المختلفة داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية، مع الالتزام بعدم دخول الشاحنات المصرية إلى العمق الليبى حرصًا على سلامة وأمن سائقيها.

 

وسجلت بيانات حركة السفر والعودة من ليبيا، من خلال منفذ السلوم، سفر وعودة 525 ألف و471 مصريا، منذ 16 فبراير 2015 وحتى الآن، وعقب صدور قرار الحكومة المصرية بحظر سفر المواطنين المصرين إلى ليبيا إلا بضوابط خاصة، عقب تعرض و21 مواطنا مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية.

 

يذكر أن منفذ السلوم، يستقبل يوميًا، أعدادا كبيرة من المواطنين الليبيين المترددين على مصر، طلبًا للعلاج بالمستشفيات، والطلاب المقيدين بالمدارس والجامعات.


محافظة مطروح

منفذ السلوم

ليبيا

سفر الشاحنات والافراد

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