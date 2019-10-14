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سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 14-10-2019

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:59 ص
سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 14-10-2019 اليورو
كتبت ريهام الباشا

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تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الاثنين 14-10-2019، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى  17.86 جنيه للشراء، و18.03جنيه للبيع وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.

 

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:
 

اليورو

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

 17.87 جنيه للشراء.

18.02 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

17.86 جنيه للشراء.

18.03 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

17.88 جنيه للشراء.

18.03 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

17.78 جنيه للشراء.

18.07 جنيه للبيع.

اليورو

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.84جنيه للشراء.

18.00جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

17.81 جنيه للشراء.

17.93جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

17.84 جنيه للشراء.

18.01 جنيه للبيع.


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