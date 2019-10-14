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سعر الذهب يرتفع 3 جنيهات بمستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 بـ678 جنيها

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:18 ص
سعر الذهب يرتفع 3 جنيهات بمستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 بـ678 جنيها الذهب
كتب إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 14-10-2019 ارتفاع بقيمة 3 جنيهات، بمستهل تعاملات الأسبوع فى سوق الصاغة، بعد أن توقف التعامل على الذهب نتيجة الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة أمس الأحد.
 

سعر الذهب اليوم بعد هبوط الأسعار:


عيار 18 سجل 581 جنيه للجرام.


عيار 21 سجل 678 جنيها للجرام.


عيار 24 سجل 774 جنيه للجرام.


الجنيه الذهب 5424 جنيها.


أوقية الذهب 1489 دولارا.

وقال رأفت أمين تاجر ذهب بسوق الصاغة فى مصر، إن الأسعار العالمية للذهب سجلت زيادة ملحوظة مع فتح التداول على الذهب بنسبة 0.48% إذ ارتفعت أوقية الذهب من 1484 إلى 1489 دولار، مشيراً إلى عدم استمرار الأسعار عند وضعها الحالي.
 
 
أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.
 
أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
 
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.

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