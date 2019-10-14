سعر الذهب يرتفع 3 جنيهات بمستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 بـ678 جنيها

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 14-10-2019 ارتفاع بقيمة 3 جنيهات، بمستهل تعاملات الأسبوع فى سوق الصاغة، بعد أن توقف التعامل على الذهب نتيجة الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة أمس الأحد.

سعر الذهب اليوم بعد هبوط الأسعار:

عيار 18 سجل 581 جنيه للجرام.

عيار 21 سجل 678 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 774 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب 5424 جنيها.

أوقية الذهب 1489 دولارا.

وقال رأفت أمين تاجر ذهب بسوق الصاغة فى مصر، إن الأسعار العالمية للذهب سجلت زيادة ملحوظة مع فتح التداول على الذهب بنسبة 0.48% إذ ارتفعت أوقية الذهب من 1484 إلى 1489 دولار، مشيراً إلى عدم استمرار الأسعار عند وضعها الحالي.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

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