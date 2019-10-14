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سعر الدولار اليوم الاثنين 14-10-2019

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:21 ص
سعر الدولار اليوم الاثنين 14-10-2019 الدولار
كتبت ريهام الباشا

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انخفض سعر الدولار اليوم الاثنين 14-10-2019 ، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الصرف فى البنك الأهلى المصرى  16.22جنيه للشراء، و16.32 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا الأسعار التالية:

 

الدولار

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.19 جنيه للشراء.

16.31 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.22 جنيه للشراء.

16.32 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.22 جنيه للشراء.

16.32 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.22 جنيه للشراء.

16.32 جنيه للبيع.

 

دولار

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

16.22 جنيه للشراء.

16.32 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

16.2 جنيه للشراء.

16.3 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

16.2 جنيه للشراء.

16.3 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

16.21جنيه للشراء.

16.31 جنيه للبيع.


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