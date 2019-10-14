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سانشيز : أحكام السجن ضد زعماء الانفصاليين فى كتالونيا واجبة النفاذ

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:11 م
سانشيز : أحكام السجن ضد زعماء الانفصاليين فى كتالونيا واجبة النفاذ بيدرو سانشيز
أ ش أ

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أكد القائم بأعمال رئيس وزراء أسبانيا ، بيدرو سانشيز ، ضرورة تنفيذ أحكام السجن التي أصدرتها المحكمة العليا الإسبانية اليوم بحق 9 من زعماء الانفصاليين فى إقليم كتالونيا .
 
وذكرت شبكة ايه بى سي نيوز الإخبارية الأمريكية أن شوارع كتالونيا شهدت مظاهرات احتجاج حاشدة ضد هذه الأحكام القضائية قام خلالها المتظاهرون بالاشتباك مع قوات الشرطة ، مما اسفر عن جرح 37 شخصا ، طبقا لمصادر طبية أسبانية. 
 
وشدد سانشيز على أن الحكومة الانتقالية سوف تراقب التطورات فى كتالونيا وسوف ترد على اية انتهاكات للنظام والقانون بطريقة حازمة ومناسبة. وأشار سانشيز- الذى يسعى للبقاء فى منصبه خلال الانتخابات التى تشهدها أسبانيا فى العاشر من نوفمبر المقبل – إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا ضد هؤلاء الزعماء الانفصاليين تمثل بداية عهد جديد فى كتالونيا والتى ينبغى على سكانها نبذ التطرف وتعزيز الحوار .
 
وكانت المحكمة العليا الإسبانية قد أصدرت أحكاما بالسجن لمدد تصل إلى 13 عاما ضد 9 من زعماء الانفصاليين فى كتالونيا لدورهم فى محاولة الانفصال غير الشرعية للإقليم عن باقى التراب الإسباني عام 2017 .

كتالونيا

أسبانيا

المحكمة العليا

زعماء الانفصاليين

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