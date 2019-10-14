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سارقو فيلا التجمع: انتحلنا صفة ضباط وسرقنا الفلوس أثناء التفتيش.. فيديو

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:55 م
سارقو فيلا التجمع: انتحلنا صفة ضباط وسرقنا الفلوس أثناء التفتيش.. فيديو المتهمون
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبالغ مالية من داخل إحدى الفيلات السكنية بالتجمع الأول.

وقال المتهمون فى اعترافاتهم: "عملنا نفسنا ضباط شرطة، ودخلنا على فيلا وقولنا لصاحبها أنت عندك مخدرات، فقال لا، وفتشوا، وبالفعل فتشنا وسرقنا الفلوس".

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة مـــن (سائق يعمل بفيلا ملك أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية ومتواجد خارج البلاد - باكتشافه كسر نافذة غرفة النوم الخاصة بالفيلا وسرقة مبلغ مالى من داخل خزينة بالغرفة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقاهرة توصلت جهوده إلى عدم صحة أقوال المبلغ واختلاقه الواقعة، وأن وراء ارتكابهما (5 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بالقاهرة والجيزة والإسكندرية)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع مديريتى أمن (الجيزة، الإسكندرية) أسفرت عن ضبط ثلاثة منهم.

بمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهاربين وقرروا بسابقة تعرف أحد الهاربين على المبلغ من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعى، واتفقوا على سرقة محتويات الفيلا عمله وفى سبيل تنفيذ ذلك قام أحد المتهمين الهاربين بالتوجه إلى الفيلا صحبة المبلغ، وعقب ذلك توجه باقى المتهمين إليها مستقلين سيارة ملاكى ملك أحدهم وانتحلوا صفة رجال شرطة وقاموا بتفتيش الفيلا وسرقة (مبالغ مالية قدرها "132 ألف دولار، 80 ألف جنيه") من داخل خزينة غرفة النوم وهربوا.. وأرشدوا عن مبلغ (22850 دولار - 62 ألف جنيه) وأضافوا بقيام أحدهم بشراء محل داخل أحد المولات دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمبلغ (320 ألف جنيه)، ومتهم آخر قام بشراء شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة بمبلغ (420 ألف جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.


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